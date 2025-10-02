WoW Midnight : Toutes les nouveautés à venir sur la prochaine extension

Retrouvez un résumé des nouveautés au programme avec WoW Midnight, la prochaine extension du célèbre MMORPG de Blizzard.
En octobre 2025, la communauté de WoW
a pu découvrir l'Alpha de Midnight, l'extension qui succèdera à The War Within. Même si tous les ajouts n'ont pas encore pu être testés, cette première version du jeu a permis d'y voir un peu plus clair et d'obtenir un avant-goût appréciable. Pour vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous résumons ici toutes les nouveautés prévues avec WoW Midnight.
Que réserve WoW Midnight ?
4 nouvelles zones
WoW Midnight
accueillera 4 nouvelles zones
, localisées aux alentours de la capitale des Elfes de Sang, Lune d'Argent (Silvermoon City)
, qui sera le centre des intrigues de l'extension :
- Bois des Chants éternels
- Zul'Aman
- Harandar
- Tempête du Vide
La race jouable des Haranir
Après les Terrestres, c'est au tour des Haranir
de faire leur entrée sur WoW
en tant que race jouable. Les habitants d'Harandar sont des métamorphes proches de la nature ayant tendance à vivre reclus, qui pourront être incarnés par 9 classes :
- Druide
- Guerrier
- Chasseur
- Voleur
- Prêtre
- Mage
- Démoniste
- Moine
- Chaman
Nouvelle spécialisation pour le Chasseur de démons
Le Chasseur de démons
va enfin recevoir une troisième spécialisation, « Dévoration »
. Les premières images
ont été diffusées au cours de la Gamescom 2025.
3 raids inédits dès la P1
Le programme de la première phase de WoW Midnight
s'annonce chargé pour les amateurs de PvE, qui pourront parcourir 3 raids totalement inédits :
- La flèche du Vide (The Voidspire) : 6 boss.
- La faille du Rêve (The Dreamrift) : boss unique.
- Marche sur Quel'Danas (March on Quel'Danas) : 2 boss.
Instances et Gouffres supplémentaires
8 donjons et 11 gouffres seront ajoutés sur WoW Midnight :Donjons
Gouffres
- Flèche de Coursevent
- Terrasse des Magistères
- Allée du meurtre
- Antre de Nalorakk
- Cavernes de Maisara
- Val Aveuglant
- Point-nexus Xenas
- Arène de la Cicatrice du Vide
Ces gouffres seront à parcourir aux côtés de la légendaire voleuse elfe de sang, Valeera. Sanguinar.
- L'enclave Ombreuse
- Calamité Universitaire
- Place Parhélion
- La Sombrevoie
- Cryptes du Crépuscule
- Atal'Aman
- La fosse de la Rancœur
- Le golfe du Souvenir
- Sanctum des Tue-Soleil
- Halte de l'Ombre-Garde
- Éminence du Tourment (Gouffre de Némésis)
Ce que vous attendez tous : la fonctionnalité du Logis
« Il n'y a rien de mieux qu'un chez soi »
, répétait Dorothy, l'héroïne du Magicien d'Oz
, et Blizzard a appliqué cette idée à WoW Midnight
avec la très attendue fonctionnalité du Logis (Housing).
Tous les joueurs pourront aménager leur propre foyer dans un quartier, le décorer, l'agrandir, et farmer des objets pour le rendre encore plus chaleureux.
La Traque
Une nouvelle activité sera introduite sur Midnight, la Traque.
Il s'agit d'une expérience vous invitant à poursuivre des cibles en Azeroth, en optant pour l'un des 3 niveaux de difficulté : Normal, Difficile et Cauchemar. En guise de récompense, vous recevrez des butins uniques et progresserez dans un classement.
Autres nouveautés
WoW Midnight
introduira amènera des coûts de transmogrification réduits
, ainsi que des améliorations relatives à l'interface
, au niveau surtout des nameplates et des alertes de boss, mais aussi avec l'ajout d'un compteur de dégâts ou de soins. Enfin, les amateurs de PvP pourront faire preuve de leur puissance dans un nouveau champ de bataille 40v40, la colline Meurtrière
.
WoW Midnight
promet de belles choses, et vous découvrirez cette extension selon toute vraisemblance au cours de l'hiver 2025/2026. Préparez-vous comme il se doit à vivre un nouveau chapitre palpitant sans tarder en faisant l'acquisition du jeu, qui vous accordera un accès anticipé au Logis
dès le mois de décembre 2025.
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