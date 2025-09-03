WoW Midnight : L'interface de base va s'améliorer, les premières images

Découvrez les premières images des améliorations d'interface de base à venir sur WoW Midnight. Blizzard a en effet partagé une publication officielle pour les dévoiler en septembre 2025.
Pendant la Gamescom 2025, Blizzard a fait de grandes révélations au sujet de Midnight, la prochaine extension de WoW
. En plus de révéler les grandes nouveautés à venir en matière de contenu, le développeur avait également indiqué que des améliorations relatives à l'interface de base
étaient au programme. Le 3 septembre 2025, les premières images des ajouts concernant les nameplates, les alertes de boss et le compteur de dégâts.
Améliorations des nameplates à venir sur WoW Midnight
Actuellement, les nameplates
par défaut sur The War Within ne fournissent pas toutes les informations que les joueurs pourraient rechercher, c'est pourquoi ils seront mis à jour avec Midnight, et le résultat est plutôt réussi.
Désormais, il sera possible d'afficher les buffs et debuffs, tout comme les incantations potentiellement mortelles. En PvP, les effets de contrôle de foule seront aussi mis en évidence, afin de vous apporter les informations dont vous avez besoin.
Compteur de dégâts
Un compteur de dégâts sera ajouté à l'interface de base sur WoW Midnight
, ce qui vous permettra de vous émanciper de ce type d'addon.
Alertes de Boss
Depuis presque le début des raids, les joueurs ont utilisé des outils externes, par exemple DBM
, Weak Aura
ou encore BigWigs
, pour les avertir des capacités majeures des boss. Pour rectifier cela, nous intégrons une grande partie de cette fonctionnalité dans les rencontres sur WoW Midnight
. Les joueurs pourront voir une chronologie des principales capacités critiques qui arrivent, recevoir des alertes lorsqu'ils sont ciblés et accéder à d'autres informations nécessaires.
Améliorations de la qualité de vie
Barre de ressources personnelles
La barre de ressources personnelles reçoit également une mise à jour. Vous pourrez entièrement personnaliser cet élément d'interface utilisateur en mode édition, le déplacer, le redimensionner ou changer sa transparence.
Mises à jour du Gestionnaire des CD
Accessible à la fois en mode Édition et dans le menu Options, le Gestionnaire de temps de recharge vous permet de personnaliser la manière dont vous suivez vos CDs. Ce nouvel outil est actuellement disponible dans le jeu en direct, mais nous continuons à apporter des améliorations supplémentaires, dont d'autres arriveront dans la mise à jour de contenu 11.2.5.
Vous pourrez sélectionner les auras que vous souhaitez suivre, ajouter des états de débuff pour votre cible sélectionnée, et même suivre les défenses externes actives sur vos coéquipiers. Vous pouvez enregistrer différents profils et configurer des alertes sonores pour annoncer les choses.
Notez que tous les éléments de l'interface utilisateur présentés ici sont susceptibles d'être modifiés. WoW Midnight
marquera donc un nouveau tournant dans l'amélioration de l'interface de base, ce qui devrait vous permettre d'obtenir encore de meilleures performances en jeu grâce à la suppression de quelques addons.
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