WoW Midnight : La race jouable des Haranir sera de la partie, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 20 août 2025 à 13h21
Apprenez-en davantage sur la nouvelle race jouable à venir sur WoW Midnight, les Haranir, dans cet article.
WoW Midnight : La race jouable des Haranir sera de la partie, les détails
Si vous vous êtes aventuré sur WoW The War Within, vous êtes sans doute parti à la rencontre d'une race qui n'avait encore été jamais vue sur le MMORPG, les Haranir. Midnight, le second volet de la saga de l'Âme-Monde, en fera une race alliée jouable, et Blizzard a livré les premiers détails à ce sujet au cours de la Gamescom d'août 2025.

Une nouvelle race jouable débarque sur WoW Midnight, les Haranir

En présentant les grandes nouveautés à venir sur WoW Midnight, Blizzard a révélé l'arrivée de la race jouable des Haranir, des métamorphes vivant reclus et proches de la nature, capables de prendre la forme de gigantesques chauves-souris. Ils quitteront les jungles de la zone d'Harandar pour aider les forces d'Azeroth à combattre la menace générée par la tempête du Vide et Xal'atath. En effet, puisqu'il s'agit d'une race spirituelle ayant pour objectif de protéger la vie, il semble logique qu'ils s'engagent à leur tour dans le combat qui fera rage sur Midnight. Selon toute vraisemblance, les joueurs pourront créer un Haranir quelle que soit leur faction d'appartenance, l'Alliance ou la Horde.

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Quelles classes peut-on jouer en tant qu'Haranir ?

Bien que nous ne sachions que peu de choses sur les Haranir à l'heure où nous écrivons ces lignes, des détails ont tout de même été dévoilés, dont le plus important de tous : les classes qui pourront être jouées en incarnant un Haranir, et sans surprise, le druide en fait partie. 
  • Druide
  • Chasseur
  • Mage
  • Moine
  • Prêtre
  • Voleur
  • Chaman
  • Démoniste
  • Guerrier

Comment débloquer la race des Haranir ?

De la même manière que les Terrestres, les Haranir devraient se débloquer au cours de la campagne principale de Midnight. Cette information n'a toutefois pas été confirmée pour le moment.

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Quelles options de personnalisation seront disponibles pour les Haranir ?

Selon des données dataminées et partagées par nos confrères de Wowhead, de nombreuses options de personnalisation ont été découvertes sur l'alpha de The War Within, et certaines pourraient se référer aux Haranir :
  • Fourrure corporelle
  • Oreilles
  • Reflets des yeux
  • Sourcils
  • Visage
  • Fourrure du visage
  • Pieds
  • Couleur des cheveux
  • Reflets des cheveux
  • Style de coiffure
  • Couleur des piquants
  • Piquants d'épaules
  • Couleur de peau
  • Dents
Par ailleurs, des modèles avaient été repérés concernant des armures et des armes, voici quelques exemples des fichiers partagés :

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Aucun indice relatif aux compétences raciales des Haranir ne s'est distingué pour l'instant, mais nous en apprendrons à coup sûr davantage lorsque la bêta sera lancée. Si vous souhaitez y participer, ne perdez pas de temps pour vous inscrire, et avoir peut-être la chance d'explorer en avant-première l'extension Midnight.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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