WoW Midnight : De belles économies se profilent grâce à des changements liés au système de transmogrification

Transmogrifier son équipement sur WoW Midnight sera bien moins coûteux grâce à une mise à jour de ce système populaire.
S'il y a bien un domaine dans lequel les joueurs de WoW
dépensent sans compter, c'est celui des transmogrifications. Malheureusement, à force de changer d'apparence à la suite de l'acquisition d'équipement, les finances sont parfois mises à mal, du moins pour les moins fortunés d'entre vous. Avec la sortie de Midnight
, vous ferez de belles économies à ce niveau, car certaines transmogrifications seront gratuites.
Les transmogrifications coûteront moins cher sur WoW Midnight
Depuis son lancement avec Cataclysm, la transmogrification
est devenue l'un des systèmes les plus populaires du jeu, et il n'est pas rare de parcourir d'anciens donjons ou raids pour récupérer des apparences spécifiques. Or, cela a un coût à un long terme, si bien que Blizzard a répondu favorablement à une demande des joueurs. Le développeur a en effet révélé au cours de la Gamescom 2025 qu'avec Midnight, des changements seront apportés au système de transmogrification
, et le plus notable est celui qui liera les transmogrifications aux emplacements et non plus aux pièces d'équipement.
Midnight passe à un système de transmogrification basé sur les emplacements. Si vous voulez changer complètement l'apparence de votre tenue, cela coûtera de l'or. Mais si vous gardez votre apparence actuelle et obtenez une nouvelle pièce (par exemple des épaulières), cela ne coûtera rien de « réparer » votre transmog (puisque c'est basé sur l'emplacement et non sur l'objet).
Transmogrifier ne sera certes pas complètement gratuit, car vous devrez d'abord opter et payer le set de votre choix, mais vous réaliserez tout de même de belles économies sur le long terme.
D'autres surprises sont prévues concernant le système de transmogrification
La transmogrification est une pratique très populaire sur WoW
, et sous la forme d'un carnet mystérieux apparu avec la mise à jour de K'aresh, Blizzard expliquait que 98 % des équipements avaient été modifiés de cette façon. Ce chiffre a sans doute incité le développeur à se pencher sur la question, d'autant que la réduction du coût ne sera pas le seul ajustement que comprendra ce système. Avec Midnight, il semble qu'il sera aussi possible de changer automatiquement d'apparence selon les situations,
par exemple en disposant d'une tenue pour se détendre dans son foyer et une autre pour s'aventurer en Azeroth.
Les détails sur ce point n'ont pas encore été dévoilés, alors restez à l'affût pour connaître les projets de Blizzard en matière de transmogrification sur la prochaine extension de WoW
.
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