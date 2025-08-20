WoW Midnight : De belles économies se profilent grâce à des changements liés au système de transmogrification

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 20 août 2025 à 11h29
Transmogrifier son équipement sur WoW Midnight sera bien moins coûteux grâce à une mise à jour de ce système populaire.
WoW Midnight : De belles économies se profilent grâce à des changements liés au système de transmogrification
S'il y a bien un domaine dans lequel les joueurs de WoW dépensent sans compter, c'est celui des transmogrifications. Malheureusement, à force de changer d'apparence à la suite de l'acquisition d'équipement, les finances sont parfois mises à mal, du moins pour les moins fortunés d'entre vous. Avec la sortie de Midnight, vous ferez de belles économies à ce niveau, car certaines transmogrifications seront gratuites.

Les transmogrifications coûteront moins cher sur WoW Midnight

Depuis son lancement avec Cataclysm, la transmogrification est devenue l'un des systèmes les plus populaires du jeu, et il n'est pas rare de parcourir d'anciens donjons ou raids pour récupérer des apparences spécifiques. Or, cela a un coût à un long terme, si bien que Blizzard a répondu favorablement à une demande des joueurs. Le développeur a en effet révélé au cours de la Gamescom 2025 qu'avec Midnight, des changements seront apportés au système de transmogrification, et le plus notable est celui qui liera les transmogrifications aux emplacements et non plus aux pièces d'équipement.
Midnight passe à un système de transmogrification basé sur les emplacements. Si vous voulez changer complètement l'apparence de votre tenue, cela coûtera de l'or. Mais si vous gardez votre apparence actuelle et obtenez une nouvelle pièce (par exemple des épaulières), cela ne coûtera rien de « réparer » votre transmog (puisque c'est basé sur l'emplacement et non sur l'objet).
Transmogrifier ne sera certes pas complètement gratuit, car vous devrez d'abord opter et payer le set de votre choix, mais vous réaliserez tout de même de belles économies sur le long terme.

transmo-changement-midnight

D'autres surprises sont prévues concernant le système de transmogrification

La transmogrification est une pratique très populaire sur WoW, et sous la forme d'un carnet mystérieux apparu avec la mise à jour de K'aresh, Blizzard expliquait que 98 % des équipements avaient été modifiés de cette façon. Ce chiffre a sans doute incité le développeur à se pencher sur la question, d'autant que la réduction du coût ne sera pas le seul ajustement que comprendra ce système. Avec Midnight, il semble qu'il sera aussi possible de changer automatiquement d'apparence selon les situations, par exemple en disposant d'une tenue pour se détendre dans son foyer et une autre pour s'aventurer en Azeroth.

Chargement du sondage...

0 votant

Les détails sur ce point n'ont pas encore été dévoilés, alors restez à l'affût pour connaître les projets de Blizzard en matière de transmogrification sur la prochaine extension de WoW.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : Blizzard dévoile une monture à 5 millions de PO avec le patch 12.1.5
World of Warcraft 04 septembre 2026

WoW : Blizzard dévoile une monture à 5 millions de PO avec le patch 12.1.5

Une monture qui va faire de l'ombre au célèbre Brutosaure de BFA sera disponible avec le patch 12.1.5 de WoW Midnight à Harandar, mais il faudra payer plusieurs millions pour en bénéficier.
WoW : Nouvelle victoire pour Liquid avec le World first de l'abîme Venimeux
World of Warcraft 04 septembre 2026

WoW : Nouvelle victoire pour Liquid avec le World first de l'abîme Venimeux

La terrible Ula'tek est tombée le 3 septembre 2026 : Liquid signe son un nouveau World first dans le raid de l'abîme Venimeux de la saison 2 de WoW Midnight.
WoW : Ce qui arrive avec la mise à jour 12.1.5 de Midnight
World of Warcraft 03 septembre 2026

WoW : Ce qui arrive avec la mise à jour 12.1.5 de Midnight

Un aperçu officiel des nouveautés à venir avec la mise à jour 12.1.5 de WoW Midnight a été partagé par Blizzard en septembre 2026.

commentaire (0)