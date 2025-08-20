WoW Midnight : Zoom sur les 4 nouvelles zones de l'extension

Découvrez les 4 nouvelles zones qui seront disponibles avec le lancement de WoW Midnight : le Bois des Chants Éternels, Zul'Aman, Harandar et Tempête du Vide.
La Gamescom 2025 était très attendue par les joueurs de WoW
, puisque c'est à cette occasion que Blizzard a dévoilé les nouveautés à venir sur Midnight
, la prochaine extension du MMORPG. Cette fois, vous serez ramené sur les terres de Quel'Danas où une nouvelle menace plane, apparues d'abord avec The Burning Crusade grâce à l'émergence des Elfes de Sang, au nord du continent des Royaumes de l'Est. Midnight introduira dès son lancement 4 nouvelles zones
, que nous vous proposons de découvrir dans cet article.
WoW Midnight accueillera 4 nouvelles zones
Autrefois dévastées par le Fléau et Arthas, Quel'Danas avait pourtant su retrouver des couleurs et guérir des attaques des morts-vivants, mais les lieux seront désormais au centre de toutes les attentions sur WoW Midnight
en raison des menaces provoquées par une tempête du Vide et Xal'atath. Pour que vous puissiez tisser de nouvelles alliances et mener vos combats, 4 zones inédites
seront disponibles dès la sortie de l'extension.
La zone Quel'Danas va s'agrandir avec deux versions étendues de territoires bien connus : le Bois des Chants éternels
et Zul'Aman
. De plus, la capitale des Elfes de sang, Lune d'Argent (Silvermoon City)
, deviendra la ville au centre des intrigues de WoW Midnight
.
Lune d'Argent
Bien que la ville accueillera à la fois les joueurs de la Horde et de l'Alliance, Lune d'Argent
demeurera aux mains de la Horde,
et certains quartiers seront réservés exclusivement aux membres de cette faction.
Vous retrouverez des lieux inédits dans la capital, le Sanctum de la Lumière et le Jardin commémoratif.
Bois des Chants éternels
En commençant vos aventures sur WoW Midnight
, vous devriez normalement vous rendre en premier lieu dans le Bois des Chants éternels
, une zone immense regroupant les régions de l'Île de Quel'Danas, les Terres fantômes et bien sûr, les territoires originaux du Bois. Là-bas, vous affronterez les forces du Vide et les cultistes, et retrouverez les Trolls Amani.
Des donjons et des gouffres pourront être parcourus en ces lieux :
- Gouffres → Parhelion Plaza, Collegiate Calamity, The Shadow Enclave
- Donjons → Windrunner Spire, Magister's Terrace, Murder Row
Zul'Aman
Zul'Aman
, la capitale des Trolls Amani, sera repensée sur WoW Midnight
et cet ancien raid de TBC comprendra des temples, des cryptes et de multiples forêts anciennes. Même si la zone n'accueillera aucun gouffre, vous pourrez tout de même compléter deux donjons : Den of Nalorakk
et Maisara Caverns
.
Harandar
Midnight
permettra aux joueurs d'incarner une nouvelle race, celle des Haranir, et leur terre natale sera Harandar
, une jungle spéciale construite autour des racines des Arbres Monde. Vous y découvrirez une faune bioluminescente, des tours aux allures de champignons ainsi que des ponts de mousse et pourrez participer à des donjons et gouffres inédits :
- Gouffre → Den of Echoes
- Donjon → Blinding Vale
Tempête du Vide
Enfin, il ne vous restera qu'à explorer la zone de Tempête du Vide
, un monde lointain, chaotique, et rempli d'énergie émanant du Vide et de champs de tempête. C'est là que se déroulera l'un des premiers raids de WoW Midnight
, La Flèche du Vide, et il sera possible d'y compléter de nouveaux donjons et gouffres :
- Gouffres → Shadowguard Point, Sunkiller Sanctum, Torment's Rise
- Donjons → Voidscar Arena, Nexus-Point Xenas
Si vous n'avez pas envie de patienter trop longtemps avant de faire vos premiers pas dans les nouvelles zones de WoW Midnight
, n'oubliez pas de vous inscrire pour avoir une chance de participer à la bêta.
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