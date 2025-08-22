WoW : Les premières images de la spécialisation Dévoration du chasseur de démons ont été partagées

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 août 2025 à 10h57
La troisième spécialisation du chasseur de démons arrivera avec WoW Midnight. Découvrez un aperçu de ce que vous réserve « Dévoration » dans cet article.
WoW : Les premières images de la spécialisation Dévoration du chasseur de démons ont été partagées
À l'occasion de la Gamescom 2025 en août 2025, Blizzard a levé les voile sur les grandes nouveautés qui arriveront avec WoW Midnight, le second volet de la saga de l'Âme-Monde. Les joueurs peuvent ainsi s'attendre à incarner la race jouable des Haranir, à explorer 4 nouvelles zones, et à parcourir 3 raids dès la première phase. En plus de cela, les chasseurs de démons se verront offrir une très attendue troisième spécialisation : Dévoration. 

Blizzard donne un aperçu de la spécialisation Dévoration du chasseur de démons

En règle générale, toutes les classes de WoW disposent de 3 possibilités en matière de spécialisation, mais les chasseurs de démons n'ont pas encore obtenu ce privilège. Midnight viendra changer les choses, en apportant la spécialisation DPS Dévoration, dont les premières images ont été partagées par le développeur durant la Gamescom 2025.

Miniature vidéo

Une nouvelle troisième spécialisation du Chasseur de démons arrive dans World of Warcraft : Midnight. Voici ce que vous devez savoir. La nouvelle spé s'appelle « Dévoration ». Dévoration utilise des pouvoirs cosmiques et du Vide à distance pour arracher des fragments d'âme aux ennemis et alimenter leurs sorts.

En tant que spécialisation DPS à distance rapide et fluide, ces Chasseurs de démons trouvent un équilibre parfait entre chaos et contrôle. Dans votre arsenal, vous trouverez une métamorphose du Vide. La particularité est qu'elle dure désormais aussi longtemps que vous l'alimentez en âmes. La traque est désormais chargée en vide, marquant les cibles et déclenchant une série d'attaques cosmiques. Ensuite, il y a Reap, une attaque de faux qui consomme tous vos fragments d'âme en une seule explosion de dégâts. Enfin, vous disposez de Void Ray, un rayon perçant d'énergie du Vide, et de Collapsing Star, qui canalise la mort d'une étoile en une énorme explosion de dégâts qui croît au fur et à mesure que vous l'utilisez pendant Métamorphose.

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Au premier regard, la spécialisation Dévoration du chasseur de démons s'annonce dynamique et amusante, mais nécessitera sans doute une certaine rigueur pour être jouée à sa pleine puissance, car une bonne gestion des fragments d'âme et de la métamorphose semble indispensable.

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D'autres détails viendront au fur et à mesure, alors restez à l'affût pour en savoir plus sur cette nouveauté si vous aspirez à incarner un chasseur de démons sur WoW Midnight.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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