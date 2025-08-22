WoW : Les premières images de la spécialisation Dévoration du chasseur de démons ont été partagées

WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée
Le programme des mises à jour de WoW Midnight a été communiqué au cours de la BlizzCon 2026. L'extension prendra fin l'été prochain, et laissera ensuite place à The Last Titan.
Une nouvelle troisième spécialisation du Chasseur de démons arrive dans World of Warcraft : Midnight. Voici ce que vous devez savoir. La nouvelle spé s'appelle « Dévoration ». Dévoration utilise des pouvoirs cosmiques et du Vide à distance pour arracher des fragments d'âme aux ennemis et alimenter leurs sorts.
En tant que spécialisation DPS à distance rapide et fluide, ces Chasseurs de démons trouvent un équilibre parfait entre chaos et contrôle. Dans votre arsenal, vous trouverez une métamorphose du Vide. La particularité est qu'elle dure désormais aussi longtemps que vous l'alimentez en âmes. La traque est désormais chargée en vide, marquant les cibles et déclenchant une série d'attaques cosmiques. Ensuite, il y a Reap, une attaque de faux qui consomme tous vos fragments d'âme en une seule explosion de dégâts. Enfin, vous disposez de Void Ray, un rayon perçant d'énergie du Vide, et de Collapsing Star, qui canalise la mort d'une étoile en une énorme explosion de dégâts qui croît au fur et à mesure que vous l'utilisez pendant Métamorphose.
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