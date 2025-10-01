WoW Midnight : Quelle est la date de sortie de l'accès anticipé au système de logis ?

Découvrez la date de sortie de l'accès anticipé au système de logis de WoW (Housing) dans cet article.
En 2024, Blizzard dévoilait l'arrivée du système de logis (Housing) sur WoW
, une fonctionnalité très attendue qui devrait bouleverser le quotidien des joueurs sur Midnight, le second chapitre de la saga de l'Âme-Monde. Si aucune date de sortie
n'est encore connue pour cette nouvelle extension pour l'instant, ce n'est pas le cas pour l'accès anticipé au logis.
L'accès anticipé au logis ouvrira en décembre sur WoW
Avoir son propre foyer en Azeroth est un luxe dont pourront bénéficier tous les joueurs de WoW
avec Midnight
, puisque le système de logis fera prochainement son entrée sur le jeu, et ce avant le déploiement de cette nouvelle extension. En effet, la date de sortie de l'accès anticipé au logis a été fixée au mercredi 3 décembre 2025
, ce qui vous permettra bientôt de commencer à bâtir un foyer qui vous ressemble.
Comment obtenir l'accès anticipé au logis ?
Pour récupérer l'accès anticipé au logis,
il vous suffit de faire l'acquisition de WoW Midnight
par l'intermédiaire de la boutique du jeu, et d'acheter n'importe quelle édition de l'extension
. Toutes comprennent d'ailleurs un sésame de niveau 80.
Les personnes possédant l'extension Midnight disposeront de deux logements (un pour la Horde et un pour l'Alliance), ainsi qu'un assortiment d'éléments de décor de départ. Il sera possible d'en disposer davantage en jouant et en participant à diverses activités. Pour découvrir le système de logis une fois sur le jeu, il vous suffira de démarrer la quête « Un logis rien qu'à vous »
, qui vous guidera dans l'aménagement de votre foyer, à partir d'Orgrimmar ou d'Hurlevent.
En prenant le portail menant au quartier, vous pourrez alors choisir l'emplacement de votre maison en explorant les lieux. Après avoir sélectionné l'emplacement idéal, achetez votre logis et commencez à la personnaliser à votre guise.
Pour vous aider, un didacticiel sera disponible, si bien que vous n'aurez qu'à suivre le guide pour faire vos premiers pas avec cette nouvelle fonctionnalité.
Le Housing arrivera sur WoW le 3 décembre 2025
, il ne vous reste donc que quelques semaines à patienter avant de découvrir enfin ce système.
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