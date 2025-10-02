WoW Midnight : Zoom sur le Logis, la fonctionnalité la plus attendue testée sur l'Alpha

Gamewave partage sa première expérience avec la fonctionnalité du Logis, testée sur l'Alpha de WoW Midnight en octobre 2025.
En octobre 2025, Blizzard ouvrait l'Alpha de WoW
Midnight, et cette sortie a permis à certains de tester la fonctionnalité tant attendue par les joueurs, le Logis (Housing). Nous avons eu l'occasion d'y prendre part, et nous vous proposons de découvrir notre expérience.
Notre première maison avec le Logis sur WoW Midnight
En commençant notre aventure sur l'Alpha de WoW Midnight
, la première chose que nous tenions à tester était sans surprise le Logis
. Ainsi, après avoir créé un personnage dans chaque faction, nous avons fait route vers les rivages de Tranchevent du côté de la Horde pour compléter la quête introduisant le foyer, Un logis rien qu'à vous
. En arrivant sur les lieux, il a d'abord fallu visiter le quartier, puis acheter la parcelle souhaitée pour notre bataillon après avoir consulté les offres.
Nous avons donc opté pour une maison sans grande prétention, localisée au cœur du quartier, le 36 Dark Rock Cornucopia.
Il ne nous restait alors qu'à franchir son seuil pour démarrer son aménagement, et gagner de l'expérience en la matière.
L'aménagement de son foyer, une activité avec laquelle le temps file à vitesse éclair
Si vous avez aimé les Sims, vous adorerez le Logis de WoW Midnight
. En entrant dans notre maison, tout restait à faire, puisqu'elle était complètement vide, et cela laisse le champ libre aux imaginations les plus débordantes. Du sol au plafond, tout peut être modifié
, et nous avons commencé par le revêtement des murs pour adopter le style de Lune-d'Argent, qui sera après tout le point central de l'extension.
Pour agrémenter les lieux, nous avons inclus quelques meubles, ainsi que des fenêtres et des lustres. Chaque élément est personnalisable, par exemple le parquet, le lit ou encore les tableaux, ce qui semble très prometteur : plus l'extension avancera, plus il y aura d'apparences disponibles, ce qui laisse présager de longues heures à jouer le rôle d'un décorateur d'intérieur.
Un Logis extensible
Notre foyer commençait à devenir plus chaleureux, et par souci de réalisme, nous avons pensé à concevoir un cabinet, mais nous nous sentions un peu à l'étroit dans notre studio.
Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons découvert l'option permettant de « modifier le plan de niveau »
, autorisant la création de 8 pièces supplémentaires
, voire d'un étage pour certaines, naturellement accessible par un escalier.
En vérité, chaque logis peut être modifié de manière à se transformer en une forteresse impénétrable, ou en un agréable palais. Des heures de farming de meubles ou d'éléments de décoration seront au programme pour de nombreux joueurs, puisque chacun pourra agrandir son foyer à son propre rythme tout au long de WoW Midnight
.
La fonctionnalité du Logis
tient ses promesses, et plus encore : tous les habitants d'Azeroth pourront bel et bien se sentir chez eux sur WoW
, et cette expérience nouvelle commencera en décembre 2025 pour tous les détenteurs de la prochaine extension.
commentaires (2)
Article qui donne envie de découvrir les fonctionnalités du logis
Article qui décrit parfaitement et qui donne envie