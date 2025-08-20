WoW Midnight : 3 raids seront disponibles en phase 1

WoW Midnight permettra aux joueurs de parcourir 3 raids inédits en phase 1, et d'en apprendre plus sur le Lore de l'extension tout en relevant de nouveaux défis.
Grâce à la Gamescom 2025, les joueurs de WoW
ont pu découvrir ce qui les attend avec la prochaine extension du MMORPG, Midnight
, et il faut avouer que vous aurez fort à faire dès sa sortie. En effet, en plus d'explorer 4 nouvelles zones
, l'offre en matière d'activités PvE sera riche en raison de l'ouverture de 3 raids inédits.
3 raids seront disponibles en P1 de WoW Midnight
WoW Midnight
s'ouvrira au cours de l'hiver 2025-2026, et cette sortie laissera peu de répit aux joueurs, car elle sera accompagnée du déploiement de nouveaux donjons et gouffres, mais surtout, de 3 raids qui vous en apprendront davantage à propos de l'intrigue principale de l'extension. Cependant, ces 3 instances comprendront un total de 9 boss,
et s'apparenteront à des mini-raids.
- La flèche du Vide (The Voidspire) : 6 boss. Vous pénétrerez au cœur de la Tempête du Vide dans une instance servant de forteresse à l'impitoyable Xal'atath.
- La faille du Rêve (The Dreamrift) : boss unique. Vous traverserez un voile entre « les rêves primordiaux et la réalité brutale » aux côtés de Shul'ka pour y terrasser des abominations.
- Marche sur Quel'Danas (March on Quel'Danas) : 2 boss. Au plateau du Puits de soleil, vous affronterez deux adversaires et lèverez le voile sur l'un des points essentiels de l'histoire de Midnight.
Après les événements survenus dans la Manaforge Oméga, le raid de la saison 3 de WoW The War Within, Xal'atath s'était libérée du Cœur obscur, avant de s'enfuir avec, tout en promettant de réclamer ce qui lui est « dû ». Il se pourrait alors que nous apprenions plus grâce au raid de La flèche du vide, bien que nous n'ayons aucune certitude à ce sujet pour le moment. En outre, ces instances pourraient également révéler les origines de la tempête du Vide, ainsi que les liens qui existent entre Lor'themar, le Seigneur Régent de Quel'Thalas et Xal'atath.
Pour en savoir plus sur ce que réservent les raids de la P1 de Midnight
, il faudra malheureusement encore patienter un peu. Si vous souhaitez découvrir plus vite que les autres, le second titre de la saga de l'Âme-Monde, nous vous recommandons de ne pas tarder à vous inscrire à la bêta.
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