Jeux Roblox, quels sont les meilleurs ?

Tower of Hell

Tower of Hell est développé par le studio YXCeptional, lequel a été créé par PyxlDev. Lancé le 18 juin 2018, Tower of Hell est l'un des titres les plus appréciés de la plateforme Roblox, arrivant à réunir quelques dizaines de milliers de joueurs chaque jour, le principe simpliste du jeu aidant grandement à sa popularité. En effet, Tower of Hell est, comme son nom l'indique, une tour dans laquelle les joueurs devront venir à bout de divers étages, générés de manière procédurale, en un temps imparti. Bien évidemment, les niveaux sont de plus en plus difficiles à compléter et la moindre erreur pourrait vous être fatale, vous donnant l'occasion de recommencer votre aventure de zéro...