Codes Tower Defense Simulator

Codes actifs Tower Defense Simulator

Aucun code Tower Defense Simulator n'est actuellement disponible et actif.

Codes expirés Tower Defense Simulator

1 x Caisse Citrouille → 30k (Nécessite une Tower Pumpkin)

Skin Cowboy → DOUBLEBLOXIES (Nécessite une Tower Cowboy)

Skin Freezer → ICYFREEZE (Nécessite une Tower Freezer)

65 x Points d'XP → W33KLICODE

Skin Twitter Minigunner → 5KMILESTONE

1 x Caisse Citrouille → 1pumpkin

Skin Printanier Shredder → SPR1NGM1L3ST0NE

Skin Printanier Commander → HAPPY3AST3R!

100 x Pièces → ELECTRO

100 x Points d'XP → SW33TXP

100 x Points d'XP → 02MOMENT

100 x Points d'XP → MOARXP

Comment activer les codes dans Tower Defense Simulator ?

Tower Defense Simulator, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Tower Defense Simulator

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer des skins, bonus d'XP ou bien des pièces gratuitement. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Tower Defense Simulator , afin de récupérer quelques cosmétiques, monnaies et bonus d'XP gratuits, il vous suffira de cliquer sur le bouton sur lequel est présent le logo de l'oiseau bleu de Twitter. Dès lors, vous devriez voir apparaître une nouvelle fenêtre, laquelle est accompagnée d'un champ dans lequel est inscrit « ENTER CODE ».Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à renseigner, avant d'appuyer sur le bouton orange « REDEEM ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les skins, bonus d'XP et pièces nécessaires à la bonne évolution de votre personnage dansest un jeu créé le 5 juin 2019 et développé par le studio Paradoxum Games. Le principe de Tower Defense Simulator est relativement simple puisque vous devrez faire face, avec vos amis ou non, à des vagues incessantes de zombies et de boss, lesquelles vous permettront de gagner des pièces et de monter en niveau à l'unique condition de survivre à ces ennemis féroces. Bien entendu, plus vous avancerait dans le jeu, plus la difficulté sera importante mais le gain n'en sera que supérieur. Lesvous permettront d'avoir un personnage bien plus classe, grâce aux skins proposés, mais aussi de gagner de l'expérience plus rapidement via les bonus d'XP partagés dans de rares occasions.