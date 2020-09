Codes Tower of Hell

Codes actifs Tower of Hell

Aucun code n'est actif pour le moment sur Tower of Hell, n'hésitez pas à revenir sur cette page régulièrement.

Codes expirés Tower of Hell

36 heures de Premium gratuit (valable le 13 et 14 juin 2020) → /freemember

Comment activer les codes dans Tower of Hell ?

Tower of Hell, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Tower of Hell

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition dans. Le seul code qui a été mis à disposition dans Tower of Hell permettait d'avoir accès l'espace de 36 heures aux fonctionnalités des membres Premium, donnant 500 pièces quotidiennement en plus de deux couronnes exclusives et d'un titre honorifique.Cependant, bien que lesse fassent relativement rares, rien n'indique que de nouveaux apparaissent très prochainement.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Tower of Hell , vous n'aurez qu'à les rentrer par l'intermédiaire du chat, étant donné que les codes partagés prennent la forme de commandes.Pour accéder à ce chat, vous devrez cliquer sur le bouton chat, situé en haut à gauche de votre écran, ou taper sur la touche « / » de votre clavier. Une fois le chat apparu, vous n'aurez plus qu'à renseigner, avant de cliquer sur la touche « Entrée ».Tower of Hell est développé par le studio YXCeptional, lequel a été créé par PyxlDev. Lancé le 18 juin 2018, Tower of Hell est l'un des titres les plus appréciés de la plateforme Roblox, arrivant à réunir quelques dizaines de milliers de joueurs chaque jour, le principe simpliste du jeu aidant grandement à sa popularité.En effet,est, comme son nom l'indique, une tour dans laquelle les joueurs devront venir à bout de divers étages, générés de manière procédurale, en un temps imparti. Bien évidemment, les niveaux sont de plus en plus difficiles à compléter et la moindre erreur pourrait vous être fatale, vous donnant l'occasion de recommencer votre aventure de zéro...