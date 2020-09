Codes Mad City

Codes actifs Mad City

Skin de véhicule DatBrian → datbrian

Skin de véhicule Ryguy → Ryguy

Skin de véhicule Disco → D1$C0

Skin de véhicule MyUsernamesThis → uNiQueEe BACON

Skin de véhicule Bandites→ Bandites

Skin de véhicule KraoESP → KraoESP

Skin de véhicule Sk3tchYT → 5K37CH

Skin de véhicule NapkinNate→ Napkin

Skin de véhicule KreekCraft → RealKreek

Skin de véhicule Birthday Fireworks → 0N3Y34R

Skin de véhicule Purple Zebra → S34Z4N4

Skin de véhicule Pinky → TH1NKP1NK

Skin de véhicule Plasma → S34Z4N3

Skin de véhicule Streeline → STR33TL1N3

Skin de véhicule Frosty → S33Z4N2

Skin de véhicule Sunbeam → B34M3R

Skin de SPAS Hearts → B3M1N3

Skin de véhicule Talon avec ailerons → T4L3N

Skin de véhicule Monochrome → W33K3NDHYP3

Skin d'AK-47 Black Hex → M4DC1TY

Codes expirés Mad City

100 000 $ → 100KCash

Comment activer les codes dans Mad City ?

Mad City, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Mad City

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition dans. Ces codes vous permettent la plupart du temps de récupérer des skins de véhicules ou diverses sommes d'argent. Cependant, notez que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Mad City , afin de débloquer des skins de véhicules et plusieurs dizaines de milliers de dollars,Une fois que vous aurez cliqué sur le téléphone, vous accéderez au menu de ce dernier en bas à gauche de votre écran. Vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le bouton bleu clair, accompagné du logo Twitter et nommé « Codes », pour faire apparaître une nouvelle fenêtre dans laquelle vous devrez renseigner, avant de cliquer sur le bouton bleu « Submit ».Rappelez-vous que lessont sensibles à la casse, le respect des majuscules et minuscules est OBLIGATOIRE pour espérer récupérer vos divers bonus. Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les différents skins de véhicules et autre cash disponibles.est un jeu appartenant au studio Schwifty Studios, créé par Taymastar, FamedChris et nic10telf. Lancé le 3 décembre 2017, Mad City est l'un des titres les plus appréciés de la plateforme Roblox avec une moyenne de 30 000 joueurs connectés simultanément et plus de 1,3 milliard de visites.À l'instar de Jailbreak, Mad City propose à ses joueurs de choisir entre le bien et le mal, en semant le chaos dans les rues de la ville en tant que Criminel ou bien Super-vilain, ou alors en tentant de faire régler l'ordre et la justice en incarnant un Policier ou Super-héros.