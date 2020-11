Codes Pet Heroes

Boost de Gemmes → 50 Robux Potion magique qui augmente vos gemmes pendant 30 minutes.

Boost d'XP → 50 Robux Potion magique qui permet aux animaux de compagnie de monter plus vite en niveaux pendant 30 minutes.

Potion Shiny → 500 Robux Tous les animaux que vous faites éclore pendant 30 secondes seront Shiny!



Codes actifs Pet Heroes

150 x Gemmes et 2 boosts (de Gemmes et d'XP) → ReleaseParty

500 x Gemmes → cookieboi (Code influenceur)

(Code influenceur) 500 x Gemmes → fernandagames (Code influenceur)

(Code influenceur) 500 x Gemmes → JeffBlox (Code influenceur)

(Code influenceur) 500 x Gemmes → plique (Code influenceur)

(Code influenceur) 500 x Gemmes → roblerom (Code influenceur)

Codes expirés Pet Heroes

500 x Gemmes → release

Comment activer les codes dans Pet Heroes ?

Pet Heroes, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Pet Heroes

Pet Heroes est un jeu lancé le 8 juin 2020 ayant été développé par le studio Polaris Studios, composé de WisdomClock et daireb. Pet Heroes vous donnera l'occasion d'explorer son monde magique, lequel regorge de créatures qu'il faudra apprendre à dompter et à entraîner. Chaque île sera peuplée de familiers uniques, certains étant secrets et, par conséquent, particulièrement rares et puissants, lesquels seront utiles pour combattre des ennemis de plus en plus forts. Les codes vous donneront la possibilité de récupérer des Gemmes qu'il sera possible d'échanger contre des œufs renfermant des animaux de compagnie de toute sorte.