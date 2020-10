Codes Blox Fruits

Codes actifs Blox Fruits

Titre exclusif dans le jeu → BIGNEWS (Nouveau)

(Nouveau) Réinitialisation/remboursement gratuit des statistiques → POINTSRESET (Nouveau)

(Nouveau) 20 minutes de 2x Expérience → THEGREATACE

30 minutes de 2x Expérience → UPDATE11

15 minutes de 2x Expérience → SUB2NOOBMASTER123

Réinitialisation/remboursement gratuit des statistiques → SUB2UNCLEKIZARU

15 minutes de 2x Expérience → Sub2Daigrock

20 minutes de 2x Expérience → Axiore

15 minutes de 2x Expérience → TantaiGaming

15 minutes de 2x Expérience → STRAWHATMAINE

Codes expirés Blox Fruits

1 Beli $ → fudd10

Réinitialisation/remboursement gratuit des statistiques → XMAS

15 minutes de 2x Expérience → CONTROL

Réinitialisation/remboursement gratuit des statistiques → UPDATE10

Comment activer les codes dans Blox Fruits ?

Blox Fruits, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Blox Fruits

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent principalement de récupérer des bonus d'expérience doublée ainsi que des réinitialisations/remboursements gratuits de vos statistiques.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer desdans Blox Fruits , afin de récupérer de nombreux bonus des bonus d'expérience, vous n'aurez qu'à cliquer sur l'icône bleue de Twitter située à gauche de votre écran, juste au-dessus du bouton jaune « Menu ».Cette action devrait vous permettre d'afficher une petite fenêtre dans laquelle vous n'aurez plus qu'à renseignerdans le champ où est inscrit « Codes : @BloxFruits » avant de cliquer sur le bouton grisé « Essaie ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire afin de récupérer des bonus d'expérience doublée qui vous aideront à faire évoluer votre personnage plus rapidement dansest un jeu d'aventure créé le 16 janvier 2019 et développé par le studio Go Play Eclipsis. Blox Fruits vous offrira la possibilité de voyager entre plusieurs îles, en fonction de votre niveau, sur lesquelles il faudra que vous réalisiez diverses quêtes en tuant de PNJ ou des boss lors de Raid afin de gagner des sommes plus ou moins élevées de Beli $ en plus d'un certain nombre points d'expérience.Bien évidemment, il faudra penser à utiliser quelques-uns desprésents ci-dessus afin de gagner des niveaux bien plus rapidement. Les fruits qui sont au cœur du gameplay de Blox Fruits pourront être trouvés de manière aléatoire sur les différentes îles, bien souvent sous les arbres, ou en les achetant à des marchants. Ces fruits peuvent être consommés afin de débloquer certaines capacités spéciales vous donnant plus de chances de vaincre les nombreux ennemis qui vous barreront la route.