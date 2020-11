Codes Amongst Us

Codes actifs Amongst Us

2000 pièces → yayfreecoins (Nouveau)

Codes expirés Amongst Us

Aucun code Amongst Us n'est actuellement expiré.

Comment activer les codes dans Amongst Us ?

Amongst Us, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Amongst Us

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer des pièces, lesquelles vous donneront l'occasion d'ouvrir des boîtes contenant divers chapeaux pour personnaliser votre avatar. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si le code renseigné ne fonctionne pas, n'hésitez pas à le rentrer à de multiples reprises, les développeurs ayant mis en place un système afin de contrer les exploits.Si vous souhaitez activer dessur Amongst Us , afin de récupérer diverses sommes de pièces, il vous suffira de cliquer sur le bouton « INVENTORY » accompagné d'une caisse, situé à gauche de votre écran. Dès lors, vous devriez voir apparaître une nouvelle fenêtre sur laquelle est présente le logo de l'oiseau bleu de Twitter, dans le menu à gauche. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour avoir accès à un champ textuel dans lequel est inscrit « Enter Code Here ».Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à renseigner, avant d'appuyer sur le bouton vert « Submit ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les pièces qui vous permettront des caisses renfermant des skins de tête plus ou moins rares surest un jeu qui a été lancé le 22 septembre 2020, ayant été développé par le studio Wizard. Comme son nom l'indique, Amongst Us est un jeu grandement inspiré, si ce n'est copié/collé de l'excellent titre indépendant Among Us. Sur Roblox, Amongst Us reprend la plupart des fonctionnalités du jeu original, allant jusqu'à proposer les mêmes missions, boutons et carte. Cependant, cette version vous laisse le choix de jouer à la troisième personne, apportant une dimension 3D plutôt intéressante, ou bien avec la vue subjective bien connue.Bien évidemment, les objectifs resteront les mêmes, les Imposteurs devant décimer à tout prix les Innocents pendant que ces derniers devront réaliser diverses tâches permettant l'entretien du vaisseau dans lequel ils se trouvent. Lesvous donneront la possibilité de récupérer des pièces, lesquelles seront utiles pour ouvrir des caisses renfermant des cosmétiques pour votre avatar tels que des chapeaux et prochainement des animaux de compagnie.