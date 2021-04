Codes Your Bizarre Adventure

Codes actifs Your Bizarre Adventure

Pure Rokakaka, Ribcage of The Saints Corpse, 2 x Rokakaka et Mysterious Arrow → Le225kDub (Prestige 3+) (Nouveau)

(Prestige 3+) (Nouveau) 25 minutes de 2x Expérience → EXP3 (Nouveau)

(Nouveau) 5 x Rokakaka et 5 x Mysterious Arrow → sryForLeShutdownz (Prestige 3+)

Codes expirés Your Bizarre Adventure

5 x Rokakaka et 5 x Mysterious Arrow → SorryForShutdowns (Prestige 3+)

25 minutes de 2x Expérience → EXP2

Pure Rokakakas, 2 x Rokakaka, 2 x Mysterious Arrow → ThxVeryDelicious (Prestige 3+)

2 x Pure Rokakaka, 2 x Rokakaka, 2 x Mysterious Arrow → ThxFor200k (Prestige 3+)

25 minutes de 2x Expérience → EXP1

Ribcage of The Saints Corpse et Pelvis of The Saints Corpse → GIMMETUSK (Prestige 3+)

2 x Rokakaka, 3 x Mysterious Arrow et 20 minutes de 2x Expérience → ThxFor188k (Prestige 1)

Pure Rokakaka, 2 x Mysterious Arrow et 20 minutes de 2x Expérience → ThxFor185k (Prestige 1)

Rokakaka, 2 x Mysterious Arrow et 20 minutes de 2x Expérience → GiveMeSixPistols (Prestige 1)

Rokakaka, 2 x Mysterious Arrow et 20 minutes de 2x Expérience → Nostalgic (Prestige 1)

Code pour tester le système → Test

Rokakaka, Mysterious Arrow et 20 minutes de 2x Expérience → Star Code Infernasu (Prestige 1)

Pure Rokakaka, Rokakaka et Mysterious Arrow → THIS UPDATE WAS MADE IN HEAVEN (Prestige 1)

Comment activer les codes dans Your Bizarre Adventure ?

Your Bizarre Adventure, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Your Bizarre Adventure

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer des bonus d'XP et autres récompenses rapidement et, surtout, gratuitement. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Certains des codes Your Bizarre Adventure nécessitent d'avoir un niveau de Prestige, plus ou moins, élevés pour être activés. Afin de vous faciliter la tâche, nous vous indiquerons le Prestige nécessaire pour chacun d'entre eux. De plus, la plupart des codes ont tendance à expirer au bout d'une semaine, n'oubliez pas de vérifier cette liste régulièrement pour ne rater aucun code.Si vous souhaitez activer dessur Your Bizarre Adventure , afin de récupérer diverses récompenses et bonus d'XP, il faudra vous rendre dans le menu, accessible par l'intermédiaire du bouton présent en bas à droite de votre écran. Dès lors, vous devriez voir apparaître le menu, lequel est composé de plusieurs boutons. C'est sur le premier d'entre eux, « PARAMETRES », que vous devrez cliquer. Une nouvelle fenêtre apparaîtra en plein milieu de votre écran avec un champ textuel dans lequel est inscrit « ENTER A CODE TO REDEEM HERE », à droite de cette dernière.Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à renseigner, avant d'appuyer sur le bouton « UTILISER LE CODE ». N'oubliez pas que lessursont sensibles à la casse, veillez à respecter correctement les minuscules et majuscules présentes dans chacun des codes. Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire afin de récupérer les différents bonus qui vous aideront dans votre Aventure Étrange.est un jeu qui a été lancé le 2 février 2019, ayant été développé par UzuKee avec la participation du studio, presque éponyme, Bizarre Studios. Your Bizarre Adventure, un titre reprenant des éléments bien connus des RPG, vous donnera la possibilité de mettre la main sur des capacités, dites spirituelles, uniques et particulièrement puissantes, lesquelles vous permettront de combattre les différentes menaces qui vous feront face, notamment quelques-uns des gangs les plus puissants de cet univers. Bien entendu, lesdisponibles dans la liste présente en haut de ce guide vous donneront les ressources nécessaires pour faire évoluer votre personnage plus rapidement.