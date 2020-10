Codes All Star Tower Defense

Codes actifs All Star Tower Defense

100 x Gems → likeandsubcribe (Ne fonctionne que sur serveur privé)

(Ne fonctionne que sur serveur privé) 100 x Gems → nanoislandbaby (Ne fonctionne que sur serveur privé)

(Ne fonctionne que sur serveur privé) 70 x Gems → superposition100 (Ne fonctionne que sur serveur privé)

(Ne fonctionne que sur serveur privé) 70 x Gems → newgoal (Ne fonctionne que sur serveur privé)

(Ne fonctionne que sur serveur privé) 70 x Gems → 5starluck

50 x Gems → gamerelease

Codes expirés All Star Tower Defense

Aucun code n'a, pour le moment, expiré pour All Star Tower Defense.

Comment activer les codes dans All Star Tower Defense ?

All Star Tower Defense, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à All Star Tower Defense

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer des Gems gratuitement. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer desdans All Star Tower Defense , afin de récupérer quelques Gems gratuitement, il vous suffira de cliquer sur la roue crantée (rouage) présente en bas à droite de votre écran.Cette action devrait vous permettre d'afficher une fenêtre dans laquelle vous n'aurez plus qu'à renseignerdans le champ où est inscrit « ENTER CODE », sans nulle autre action de votre part, les codes étant pris en compte automatiquement à partir du moment où ceux-ci sont corrects. Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les diverses sommes de Gems qui vous aideront dans vos combats et aventures au sein deest un jeu ayant été créé le 7 mai 2020 par le studio Top Down Games. Mis à jour régulièrement depuis, All Star Tower Defense vous permettra, comme son nom l'indique, de combattre, grâce à vos unités dotées de compétences et capacités uniques, différentes vagues d'ennemis. Bien entendu, la bataille pourra être éprouvante et vous devrez jouer de manière intelligente, en améliorant vos troupes, pour espérer la remporter. Comme de nombreux autres jeux sur Roblox, vous aurez la possibilité d'évoluer avec vos amis dans un mode histoire ou dans un Tower Defense infini. Lesvous aideront dans les moments les plus durs, n'hésitez donc pas à les utiliser et à revenir régulièrement sur cette page pour voir les nouveautés.