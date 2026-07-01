Roblox Sell Lemons : Comment débloquer et utiliser les Évolutions

Devenez un véritable titan de la finance dans Sell Lemons (francisé en Vendre des citrons) sur Roblox. Découvrez comment ouvrir le portail Évolution du vide grâce à vos investisseurs, maximiser vos multiplicateurs de vitesse et atteindre les paliers d'évolutions les plus rentables du jeu.

Si vous pensiez avoir atteint les sommets de la rentabilité dans Sell Lemons, le nouveau jeu sensation de Roblox, détrompez-vous. La mécanique de la Void Evolution (Évolution du vide) représente le très haut niveau du jeu, capable de propulser vos gains vers des sommets astronomiques. Avec un peu de patience, une bonne stratégie de clics et notre guide, vous allez pouvoir pulvériser tous les compteurs de votre stand de limonade et progresser rapidement, pour devenir le plus puissant parmi vos amis.

Comment débloquer les Évolutions dans Sell Lemons ?

Le secret pour accéder aux Évolutions réside dans un chiffre vertigineux : vous devez atteindre un total de 501,2 quadrillions d'investisseurs. Ne vous laissez pas impressionner par ce nombre, car le processus devient très fluide si vous suivez les étapes clés de la progression et que vous adoptez la bonne technique.

Pour ouvrir le portail Évolution du vide, voici la marche à suivre :

Débloquez la Renaissance : Cette fonctionnalité essentielle devient accessible dès que vous accumulez environ 77 sextillions de Cash . La Renaissance est votre outil principal pour accumuler massivement des investisseurs.

Cette fonctionnalité essentielle devient accessible dès que . La Renaissance est votre outil principal pour accumuler massivement des investisseurs. Enchaînez les Renaissances : Multipliez les Renaissance jusqu'à atteindre le palier requis. En parallèle, ne négligez jamais l'achat de Pouvoirs pour accélérer vos gains intermédiaires , en échange d'investisseurs.

Multipliez les Renaissance jusqu'à atteindre le palier requis. En parallèle, , en échange d'investisseurs. Rencontrez Joe l'Alien : Dès que l'objectif de 501,2 quadrillions d'investisseurs est validé, le PNJ Joe l'Alien apparaîtra sur votre terrain, accompagné d'un portail menant droit vers les Évolutions du Néant.

Dès que l'objectif de 501,2 quadrillions d'investisseurs est validé, le PNJ Joe l'Alien apparaîtra sur votre terrain, accompagné d'un portail menant droit vers les Évolutions du Néant. Activez l'Autel : Traversez le portail pour rejoindre le Néant, puis interagissez avec l'autel central pour faire apparaître le menu dédié. Un petit chemin Obby vous permettra d'y accéder.

Le fonctionnement des paliers d'Évolution

Une fois dans le Néant, votre objectif sera de continuer à accumuler les investisseurs pour remplir la jauge de l'autel à 100 %, puis de cliquer sur le bouton « Évoluer ».







Cette action réinitialise complètement vos Pouvoirs ainsi que votre progression actuelle, mais ce sacrifice en vaut largement la peine. En échange, vous repartez avec un multiplicateur permanent de vitesse de revenus. La force majeure de ce système est que chaque nouveau multiplicateur débloqué se cumule avec les précédents, créant un effet boule de neige absolument dévastateur pour votre économie.

Tous les fruits et les évolutions à débloquer dans Vendre des citrons

En dehors du citron de base, le jeu propose neuf niveaux d'évolutions distincts actuellement. Voici la liste complète des fruits, leurs exigences en investisseurs et le boost de vitesse global accordé :

Fruit Investisseurs requis Multiplicateur total de vitesse de revenus Lemon (Citron de base) 0 x1 Orange 501,2 Quadrillions x42 Lime (Citron vert) 19,95 Nonillions x1 764 Grapefruit (Pamplemousse) 794,3 Tredecillions x74 088 Tangerine (Mandarine) 31,62 Octodecillions x3 111 696 Pomelo 1,259 Tresvigintillions x130 691 232 Abyssalime 50,12 Septenvigintillions x5 489 031 744 Nullfruit 1,995 Duotrigintillions x230 539 333 248 Voidmelon (Pastèque du Néant) 79,43 Sextrigintillions x9 682 651 996 416 Purity (Pureté) 3,162 Unquadragintillions x406 671 383 849 472

Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces connaissances pour progresser rapidement dans Sell Lemons.