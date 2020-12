Codes Car Dealership Tycoon

Codes actifs Car Dealership Tycoon

25 000 $ → YouTube25k

25 000 $ → NewUpdate

Codes expirés Car Dealership Tycoon

Il n'y a actuellement aucun code Car Dealership Tycoon expiré.

Comment activer les codes dans Car Dealership Tycoon ?

Car Dealership Tycoon, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Car Dealership Tycoon

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs milliers de dollars, lesquels vous donneront l'occasion d'améliorer votre concession automobile.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Car Dealership Tycoon , afin de récupérer plusieurs milliers de dollars gratuitement, il vous suffira de cliquer sur la roue dentée, située en haut de votre écran, à gauche de l'argent qu'il vous reste. Dès lors, vous devriez voir apparaître la fenêtre « PARAMÈTRES » sur laquelle est présent un champ textuel où est inscrit « Enter code ».Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à y renseigneravant de valider le tout en appuyant sur le bouton vert « + ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer l'argent nécessaire à la bonne évolution de votre concession automobile dansest un jeu lancé officiellement le 12 mai 2018 et développé par studio Foxzie's Productions. Le titre vous permettra de construire et de personnaliser votre propre concession automobile, laquelle vous permettra d'exposer plusieurs dizaines de modèles, aux couleurs diverses et variées, allant de la voiture d'étudiant à la voiture sportive d'un riche homme d'affaires. Bien évidemment, vous aurez l'occasion de tester les bolides proposés dans votre business pour le plaisir ou pour la compétition dans des courses endiablées. Cependant, pour espérer faire prospérer votre affaire, vous devrez gagner de l'argent, lequel pourra être récupéré en gagnant des courses, en exposant plusieurs véhicules dans votre concession ou en utilisant l'un desdisponibles ci-dessus.