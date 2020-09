Comment activer les codes dans Arsenal ?

Codes Arsenal

Codes actifs Arsenal

Announcer Koneko, basé sur le YouTubeur KonekoKitten → KITTEN

Announcer John, basé sur l'avatar Roblox exclusif du même nom → JOHN

Skin Phoenix, basé sur une faction de Counter Blox → CBROX

Announcer Flamingo, basé sur le YouTubeur Flamingo → FLAMINGO

Announcer Eprika , basé sur le YouTubeur Epikrika → EPRIKA

Skin Poke, basé sur le YouTubeur Paradox Poke → POKE

Announcer PetrifyTV, basé sur le YouTubeur PetrifyTV → PET

Skin Anna, issu du crossover Arsenal x Adopt Me → ANNA

Announcer Bandites, basé sur le YouTubeur Bandites → Bandites

Skin Jackeryz, basé sur le YouTubeur Jackeryz → F00LISH

Retire 10 B$ de votre compte en banque (à éviter) → TROLLFACE

Codes expirés Arsenal

Skin Fanboy → ROLVE

Récupérer 600 B$ → Soggy

Récupérer 80 B$ → JulyDays!

Récupérer 1200 B$ → birth

Récupérer 1800 B$ → Spooky-Season

Récupérer 3600 B$ → BLOXY

Récupérer 4800 B$ → buckbuck

Effet de mort Portal → CAKEBELIE

Skin Delinquent with No Brim → nobrimdelinquent

Pack comprenant un skin Bloxy Delinquent, le couteau Bloxy et l'effet Bloxy → TheBloxies

Arsenal, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Arsenal

Si vous souhaitez activer des codes sur Arsenal, afin de récupérer quelques skins, monnaies virtuelles ou announcers du jeu, vous n'aurez qu'à cliquer sur l'icône Twitter, située en bas à gauche de votre écran, sur le menu principal. Cette action devrait vous permettre d'accéder à la partie « Promocodes » dans laquelle vous n'aurez plus qu'à renseigner le code dans le champ où est écrit « Enter your code here! » avant de cliquer sur le bouton vert « Redeem ». Bien évidemment, vous pourrez rentrer autant de codes que nécessaire et récupérer les monnaies et skins qui vous aideront à rendre votre personnage bien plus classe au sein d'Arsenal.

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes, actifs ou expirés, classés en fonction de leur date d'apparition sur Arsenal. Ces codes vous permettent de récupérer différents skins, de la monnaie ou encore des announcers qui, pour ces derniers, sont des voix qui peuvent être activées au début d'une partie, lorsque vous effectuez un headshot ou bien lors d'une victoire. Cependant, notez que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Arsenal est un jeu appartenant au studio ROLVe, créé en 2013, lequel regroupe plusieurs développeurs du monde entier. Créé le 18 août 2015, Arsenal est l'un des titres les plus populaires de la plateforme Roblox. Le jeu, qui s'inspire de licences telles que Counter-Strike, propose des modes où plusieurs équipes s'affrontent dans des cartes fermées sur lesquelles les joueurs doivent éliminer leurs ennemis directs afin de changer d'armes, à l'instar de la Course à l'armement sur CS, jusqu'à l'ultime couteau en or.