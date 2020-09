Codes Adopt Me!

Codes actifs Adopt Me!

Aucun code n'est actif pour le moment sur Adopt Me, n'hésitez pas à revenir sur cette page régulièrement.

Codes expirés Adopte Me!

200 Bucks → GIFTUNWRAP

150 Bucks → PARTYTIME

100 Bucks → Stylish

75 Bucks → BABY

100 Bucks → BUILDIT

50 Bucks → happyholidays

50 Bucks → Let's Adopt

Somme indéfinie de Bucks → SPOOKY

Somme indéfinie de Bucks → eggcellent

Somme indéfinie de Bucks → DISCO

Somme indéfinie de Bucks → SweaterWeather

Somme indéfinie de Bucks → EVERYDAY

Somme indéfinie de Bucks → EASTER2019

Somme indéfinie de Bucks→ SUB2BETHINK!

Somme indéfinie de Bucks → SUBBETHINK

Somme indéfinie de Bucks → DiscordFTW

Comment activer les codes dans Adopt Me ?

Adopt Me, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Adopt Me!

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition dans. Ces codes vous permettent la plupart du temps de récupérer diverses sommes de Bucks qui vous permettront d'acheter des objets de la boutique. Cependant, notez que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Adopt Me! , afin de récupérer des Bucks, vous permettant d'étoffer votre penderie,Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, une nouvelle fenêtre apparaîtra dans laquelle vous un champ dans lequel il faudra renseigner, avant de cliquer sur le bouton vert « Submit ». Cependant, vu qu'aucun code n'est, à l'heure actuelle, actif, la fenêtre vous indiquera les comptes Twitter des principaux développeurs du titre.Rappelez-vous que lessont sensibles à la casse, le respect des majuscules et minuscules est OBLIGATOIRE pour espérer récupérer vos divers bonus. Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les différentes ressources disponibles., francisé en Adopte Moi !, est développé par le studio DreamCraft, lequel a été créé par NewFissy et Bethink. Lancé le 14 juillet 2017, Adopt Me! est sans aucun conteste le jeu le plus populaire de la plateforme Roblox, réunissant plusieurs centaines de milliers de joueurs quotidiennement et possédant plus de 13 milliards de visites... Rien que ça.Adopt Me! est un jeu de rôle dans lequel les joueurs auront la possibilité d'incarner le rôle d'un bébé ou d'un parent, ce dernier devant s'occuper du premier. Quel que soit le rôle choisi, les joueurs apparaîtront dans une maison qu'ils pourront personnaliser à leur guise. Bien entendu, les parents devront répondre à l'ensemble des besoins de leur(s) bébé(s) afin de garantir le confort et le bonheur de ceux-ci, tout en touchant une prime en fonction de leur forme actuelle.