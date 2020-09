Codes Murder Mystery 2

Codes actifs Murder Mystery 2

Aucun code n'est actif pour le moment sur Murder Mystery 2, n'hésitez pas à revenir sur cette page régulièrement.

Codes expirés Murder Mystery 2

Couteau de Combat II → COMB4T2

Couteau Prisme → PR1SM

Couteau Alex → AL3X

Couteau Corl → C0RL

Couteau Denis → D3NIS

Couteau Sketchy → SK3TCH

Couteau Sub → SUB0

Couteau Infecté → INF3CT3D

Couteau Goo → G003Y

Couteau Reptile → R3PT1L3

Couteau Skool → SK00L

Couteau Patrick → PATR1CK

Couteau 2015 → 2015

Couteau Cadeau → G1FT3D

Couteau TNL → TH3N3XTL3V3L

Couteau Néon → N30N

Animal Citrouille → HW2017

Comment activer les codes dans Murder Mystery 2 ?

Murder Mystery 2, qu'est-ce que c'est ?

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition dans. Ces codes vous permettent la plupart du temps de récupérer de beaux couteaux, qui ne serviront pas à grand-chose si ce n'est à faire joli. Cependant, si vous êtes un amateur de cosmétiques, notamment au sein de jeu, pensez à passer régulièrement sur cette page, lesont une durée de vie particulièrement limitée.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Murder Mystery 2 , afin de récupérer de jolis cosmétiques, notamment des couteaux,Une fois que vous aurez cliqué sur la caisse accompagnée du libellé « Inventory », une nouvelle fenêtre apparaîtra dans laquelle vous retrouverez votre inventaire et, par conséquent, les objets que vous pourrez équiper. Cependant, c'est sur le champ, situé en bas à droite de cette fenêtre, où est écrit « EnterCode », qu'il faudra focaliser votre attention, étant donné que c'est dans celui-ci qu'il faudra renseigner, avant de cliquer sur le bouton « Échangez ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les différents cosmétiques disponibles qui vous permettront d'être en possession d'un personnage particulièrement stylé., développé par un Nord-Américain nommé Nikilis, est un jeu d'horreur indépendant grandement inspiré du mode Murder sur Garry's Mod. Créé le 18 janvier 2014, Murder Mystery 2 est l'un des titres les plus populaires de la plateforme Roblox avec une moyenne de 50 000 joueurs connectés simultanément et plus de 3,3 milliards de visites.Le principe de Murder Mystery 2 est relativement simple, puisque douze joueurs incarnant différents rôles, à savoir Shérif, Meurtrier ou Innocent sont présents dans un lieu clos. Bien entendu, le Meurtrier devra tuer l'intégralité des Innocents sans que le Shérif ne découvre la véritable identité de ce dernier. Seul le Shérif est en possession d'une arme à feu, laquelle pourra venir à bout du Meurtrier, si les différents indices et informations partagés et donnés par les Innocents s'avèrent être intéressants.