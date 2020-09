Codes Build a Boat for Treasure (Construis un Bateau pour les Trésors)

Codes actifs Build a Boat for Treasure

22 x Or et 22 Glace → squid army

10 x Ballon, 5 x Feu d'artifice et 1 x Bloc portail → The Sasquatch?

10 x Ballon, 5 x Cake et 1 x Bloc néon → Big F00t Print

10 x Ballon, 5 x Super feu d'artifice et 1 x Bloc portail → Lurking Code

1 x Feu d'artifice → chillthrill709 was here

5 x Or → =D

5 x Or → =p

5 x Or → hi

Codes expirés Build a Boat for a Treasure

9 x Feu d'artifice, 5 x Étoiles et 5 x TNT → Fireworks

10 x Étoiles, 4 x Roue, 1 x Siège de voiture et 2 x Servo → 2M Members

4 x Cookie → Hatched Code

1 x Coffre commun, 5 x Étoile, 5 x Bonbon rose et 5 x Bloc néon → TTTRRREEEAAASSSUUURRREEE

10 x Ballon, 5 x Cake, 5 x Bonbon rose et 5 x Bonbon bleu → Happy Easter

1 x Moteur de bateau, 1 x Siège de voiture, 4 x Bloc de bois et 1 x Cake → BBBOOOAAATTTSSS!!!

16 x Étoile → Level 16

10 x Ballon, 3 x Cake, 5 x Bonbon rose et 10 x Cœur → Valentine's Day

15 x Ballon, 5 x Cake, 30 x Feu d'artifice et 5 x Étoile → Happy New Year

10 x Cadeau rouge, 4 x Cake, 5 x Bonbon rose, 5 x Étoile et 1 x Cadeau vert 2019 → Christmas Cheer

1 x Cadeau violet, 1 x Cadeau rouge et 1 x Cadeau vert → Gifts Galore

15 x Cadeau rouge, 25 x Bloc néon et 10 x Cœur → Red

1 x Cadeau violet, 5 x Cake, 5 x Bonbon rose et 25 x Ballon → Santa's Sleigh

25 x Bloc de sable, 10 x Ballon, 2 x Rondin de bois et 25 x Cadeau vert → Snowman

1 x Sapin, 15 x Cadeau vert, 3 x Cadeau rouge et 1 x Étoile → Christmas Tree

5 x Cadeau rouge, 25 x Bloc néon et 10 x Ballon → Reindeer

2 x Cadeau violet, 5 x Cake, 15 x Ballon et 10 x Étoile → Christmas Gift

Comment activer les codes dans Build a Boat for Treasure ?

Build a Boat for Treasure, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Build a Boat for Treasure

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition dans. Ces codes vous permettent la plupart du temps de récupérer de nombreuses ressources qui vous seront importantes pour réussir les différents objectifs fixés. Cependant, notez que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Build a Boat for Treasure , afin de débloquer diverses ressources qui pourraient vous être utile dans votre aventure,Une fois que vous aurez accédé à la boutique, une fenêtre s'ouvrira et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la roue crantée, la dernière icône. Ensuite, il vous suffira de descendre tout en bas de cette fenêtre pour voir apparaître un champ dans lequel vous n'aurez plus qu'à renseigner, avant de cliquer sur le bouton vert « Activer ».Rappelez-vous que lessont sensibles à la casse, le respect des majuscules et minuscules est OBLIGATOIRE pour espérer récupérer vos divers bonus. Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les différentes ressources disponibles.est un jeu appartenant au studio Chillz Studios, créé par chillthrill709. Lancé le 2 novembre 2016, Build a Boat for Treasure est un titre particulièrement apprécié de la plateforme Roblox, réunissant chaque jour plusieurs milliers de joueurs.Dans Build a Boat for Treasure, les joueurs auront pour objectif principal d'atteindre la fin de la carte en créant divers bateaux leur permettant d'accéder au très convoité trésor, lequel renferme de nombreuses ressources rares dont un Bloc d'or en plus de 100 Or. Bien évidemment, vous devrez coopérer avec les autres joueurs afin de d'atteindre les niveaux suivants.