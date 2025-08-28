Pokémon GO : Le calendrier de septembre 2025 (Saison 20, Transformations fabuleuses)

Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de septembre 2025 de Pokémon GO.
La 20ème
saison de Pokémon GO
« Transformations fabuleuses » commence le 2 septembre 2025, et le programme de ce premier mois réserve de belles surprises pour les amateurs de Méga-raids, qui rencontreront pas moins de 13 adversaires différents dans ces combats. En plus de cela, plusieurs événements seront organisés, et comme d'habitude, vous pourrez participer aux raids légendaires et aux combats Dynamax.
Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de septembre 2025 sur Pokémon GO
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Événements de septembre 2025 sur Pokémon GO
Raids de septembre 2025
Raids Légendaires
Méga-Raids
- Palkia 2 : du 2 au 16 septembre
- Méga-Latias et Méga-Latios : du 16 au 23 septembre
- Dialga : du 23 septembre au 7 octobre
Heures de Raids
- Méga-Florizarre, Méga-Dracaufeu X, Méga-Dracaufeu Y et Méga-Tortank : du 2 au 9 septembre
- Méga-Roucarnage et Méga-Léviator : du 9 au 16 septembre
- Méga-Gardevoir et Méga-Gallame : du 16 au 23 septembre
- Méga-Kangourex et Méga-Lockpin : du 23 au 30 septembre
- Méga-Steelix, Méga-Cizayox et Méga-Lucario : du 30 septembre au 7 octobre
- 3 et 10 septembre : Palkia Originelle
- 17 septembre : Méga-Latias et Méga-Latios
- 24 septembre et 1er octobre → Dialga Originelle
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent entre 18 heures à 19 heures.Combats Dynamax
Lundis Dynamax
- du 2 au 7 septembre : Poichigeon
- du 8 au 14 septembre : Miamiasme
- du 15 au 21 septembre : Abra
- du 22 au 28 septembre : Leveinard
- du 29 septembre au 5 octobre : Terhal
Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
- Lundi 2 septembre : Poichigeon
- Lundi 8 septembre : Miamiasme
- Lundi 15 septembre : Abra
- Lundi 22 septembre : Leveinard
- Lundi 29 septembre : Terhal
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