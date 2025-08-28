Pokémon GO : Le calendrier de septembre 2025 (Saison 20, Transformations fabuleuses)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 août 2025 à 14h04
Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de septembre 2025 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Le calendrier de septembre 2025 (Saison 20, Transformations fabuleuses)
La 20ème saison de Pokémon GO « Transformations fabuleuses » commence le 2 septembre 2025, et le programme de ce premier mois réserve de belles surprises pour les amateurs de Méga-raids, qui rencontreront pas moins de 13 adversaires différents dans ces combats. En plus de cela, plusieurs événements seront organisés, et comme d'habitude, vous pourrez participer aux raids légendaires et aux combats Dynamax.

Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de septembre 2025 sur Pokémon GO.

Événements de septembre 2025 sur Pokémon GO

Miniature vidéo

Raids de septembre 2025

Raids Légendaires 
  • Palkia 2 : du 2 au 16 septembre
  • Méga-Latias et Méga-Latios : du 16 au 23 septembre
  • Dialga : du 23 septembre au 7 octobre
Méga-Raids
  • Méga-Florizarre, Méga-Dracaufeu X, Méga-Dracaufeu Y et Méga-Tortank : du 2 au 9 septembre
  • Méga-Roucarnage et Méga-Léviator : du 9 au 16 septembre
  • Méga-Gardevoir et Méga-Gallame : du 16 au 23 septembre
  • Méga-Kangourex et Méga-Lockpin : du 23 au 30 septembre
  • Méga-Steelix, Méga-Cizayox et Méga-Lucario : du 30 septembre au 7 octobre

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Heures de Raids
  • 3 et 10 septembre : Palkia Originelle
  • 17 septembre : Méga-Latias et Méga-Latios
  • 24 septembre et 1er octobre → Dialga Originelle
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent entre 18 heures à 19 heures.

Combats Dynamax
  • du 2 au 7 septembre : Poichigeon
  • du 8 au 14 septembre : Miamiasme
  • du 15 au 21 septembre : Abra
  • du 22 au 28 septembre : Leveinard
  • du 29 septembre au 5 octobre : Terhal
Lundis Dynamax

Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
  • Lundi 2 septembre : Poichigeon
  • Lundi 8 septembre : Miamiasme
  • Lundi 15 septembre : Abra
  • Lundi 22 septembre : Leveinard
  • Lundi 29 septembre : Terhal
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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