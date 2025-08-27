Pokémon GO : La Célébration de Kanto se déroulera en septembre, les détails

Retrouvez le programme de l'événement Célébration de Kanto à venir en septembre 2025 sur Pokémon GO : des rencontres, des études et des bonus vous attendent.
Du mardi 2 septembre à 10 heures au dimanche 7 septembre 2025 à 20 heures
, Pokémon GO
invite les Dresseurs à participer à la Célébration de Kanto. Cette fois, vous rencontrerez des Pokémon liés à l'événement, tout en bénéficiant de bonus variés. Il sera aussi possible de participer à des études, et de remporter beaucoup d'expérience en prévision de l'augmentation de la limite de niveau
à venir en octobre. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir ce que vous réserve la Célébration de Kanto 2025
dans ci-dessous.
Célébration de Kanto, les détails de l'événement
Rencontres sauvages
Les Pokémon liés à l'événement, comme Leveinard, Ronflex et Abra
, apparaîtront à l'état sauvage, et les plus chanceux parmi vous pourront même les rencontrer en version chromatique.
Bonus d'événement
- Obtenez un Bonbon L à coup sûr après une évolution.
- La durée des Méga-Évolutions est multipliée par trois.
- Obtenez deux fois plus de PX en faisant tourner les PhotoDisques de PokéStops.
- Faites évoluer Herbizarre, l'évolution de Bulbizarre, pour obtenir un Florizarre qui connaît Végé-Attaque.
- Faites évoluer Reptincel, l'évolution de Salamèche, pour obtenir un Dracaufeu qui connaît Rafale Feu.
- Faites évoluer Carabaffe, l'évolution de Carapuce, pour obtenir un Tortank qui connaît Hydroblast.
- Prenez des photos pendant l'événement afin d'obtenir une surprise !
Étude ponctuelle
Une étude ponctuelle pendant l'événement, et en la complétant, vous recevrez surtout des PX, des Poussières d'Étoile, de la Méga-Énergie ainsi que des rencontres avec des Pokémon originaires de Kanto qui n'apparaissent habituellement que dans certaines régions du monde.
- Célébration de Kanto : Étude ponctuelle Chaud chaud Canarticho, du mardi 2 septembre, à 10 h (heure locale), au mercredi 3 septembre, même heure
- Célébration de Kanto : Étude ponctuelle Apex Kangourex, du mercredi 3 septembre, à 10 h (heure locale), au jeudi 4 septembre, même heure
- Célébration de Kanto : Étude ponctuelle Jeux de mimes, du jeudi 4 septembre, à 10 h (heure locale), au vendredi 5 septembre, même heure
- Célébration de Kanto : Étude ponctuelle Rodéo Tauros, du vendredi 5 septembre, à 10 h (heure locale), au samedi 6 septembre, même heure
Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous accorderont surtout de la Méga-Énergie, des PX ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement Célébration de Kanto.
Défis de collection
- Attrapez et faites évoluer des Pokémon pour accomplir les Défis de collection et ainsi recevoir de la Méga-Énergie.
Étude spéciale payante
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive à l'événement, octroyant des rencontres avec :
- Artikodin Dynamax
- Électhor Dynamax
- Sulfura Dynamax
Événement XP Celebration
Du 25 août, à 22 h CEST (13 h PDT), au 14 octobre 2025 à 23 h 59 (heure locale), vous bénéficierez des bonus suivants, cumulables avec d'autres bonus d'événement.
- PX de capture ×2 pour les Jolis, Superbes et Excellents lancers
- 3 000 PX supplémentaires en remportant des Raids
- 3 000 PX supplémentaires en remportant des Combats Dynamax
- À partir du niveau 5, les joueurs auront également accès à une Étude ponctuelle qui pourrait leur faire gagner plus de 7 millions de PX !
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