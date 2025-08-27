Pokémon GO : La Célébration de Kanto se déroulera en septembre, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 août 2025 à 11h21
Retrouvez le programme de l'événement Célébration de Kanto à venir en septembre 2025 sur Pokémon GO : des rencontres, des études et des bonus vous attendent.
Pokémon GO : La Célébration de Kanto se déroulera en septembre, les détails
Du mardi 2 septembre à 10 heures au dimanche 7 septembre 2025 à 20 heuresPokémon GO invite les Dresseurs à participer à la Célébration de Kanto. Cette fois, vous rencontrerez des Pokémon liés à l'événement, tout en bénéficiant de bonus variés. Il sera aussi possible de participer à des études, et de remporter beaucoup d'expérience en prévision de l'augmentation de la limite de niveau à venir en octobre. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir ce que vous réserve la Célébration de Kanto 2025 dans ci-dessous.

Célébration de Kanto, les détails de l'événement

Rencontres sauvages

Les Pokémon liés à l'événement, comme Leveinard, Ronflex et Abra, apparaîtront à l'état sauvage, et les plus chanceux parmi vous pourront même les rencontrer en version chromatique.

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Bonus d'événement

  • Obtenez un Bonbon L à coup sûr après une évolution.
  • La durée des Méga-Évolutions est multipliée par trois.
  • Obtenez deux fois plus de PX en faisant tourner les PhotoDisques de PokéStops.
  • Faites évoluer Herbizarre, l'évolution de Bulbizarre, pour obtenir un Florizarre qui connaît Végé-Attaque.
  • Faites évoluer Reptincel, l'évolution de Salamèche, pour obtenir un Dracaufeu qui connaît Rafale Feu.
  • Faites évoluer Carabaffe, l'évolution de Carapuce, pour obtenir un Tortank qui connaît Hydroblast.
  • Prenez des photos pendant l'événement afin d'obtenir une surprise !

Étude ponctuelle

Une étude ponctuelle pendant l'événement, et en la complétant, vous recevrez surtout des PX, des Poussières d'Étoile, de la Méga-Énergie ainsi que des rencontres avec des Pokémon originaires de Kanto qui n'apparaissent habituellement que dans certaines régions du monde.
  • Célébration de Kanto : Étude ponctuelle Chaud chaud Canarticho, du mardi 2 septembre, à 10 h (heure locale), au mercredi 3 septembre, même heure
  • Célébration de Kanto : Étude ponctuelle Apex Kangourex, du mercredi 3 septembre, à 10 h (heure locale), au jeudi 4 septembre, même heure
  • Célébration de Kanto : Étude ponctuelle Jeux de mimes, du jeudi 4 septembre, à 10 h (heure locale), au vendredi 5 septembre, même heure
  • Célébration de Kanto : Étude ponctuelle Rodéo Tauros, du vendredi 5 septembre, à 10 h (heure locale), au samedi 6 septembre, même heure

Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous accorderont surtout de la Méga-Énergie, des PX ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement Célébration de Kanto.

Défis de collection

  • Attrapez et faites évoluer des Pokémon pour accomplir les Défis de collection et ainsi recevoir de la Méga-Énergie.

Étude spéciale payante

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive à l'événement, octroyant des rencontres avec :
  • Artikodin Dynamax
  • Électhor Dynamax
  • Sulfura Dynamax

Événement XP Celebration

Du 25 août, à 22 h CEST (13 h PDT), au 14 octobre 2025 à 23 h 59 (heure locale), vous bénéficierez des bonus suivants, cumulables avec d'autres bonus d'événement.
  • PX de capture ×2 pour les Jolis, Superbes et Excellents lancers
  • 3 000 PX supplémentaires en remportant des Raids
  • 3 000 PX supplémentaires en remportant des Combats Dynamax
  • À partir du niveau 5, les joueurs auront également accès à une Étude ponctuelle qui pourrait leur faire gagner plus de 7 millions de PX !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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