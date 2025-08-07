Pokémon GO : Flabébé sous les feux des projecteurs avec la Journée Communauté de septembre 2025, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 août 2025 à 10h29
Flabébé sera au centre de toutes les attentions en septembre 2025 à travers l'événement de la Journée Communauté sur Pokémon GO.
Pokémon GO : Flabébé sous les feux des projecteurs avec la Journée Communauté de septembre 2025, les détails
Le dimanche 14 septembre de 14 heures à 17 heures, Pokémon GO organise une nouvelle Journée Communauté, et celle-ci sera consacrée à Flabébé, le Pokémon Uniflore. Deux études vous seront proposées, et vous aurez bénéficierez de plusieurs bonus tout au long de l'événement. En Europe, les joueurs pourront mettre la main sur Flabébé Fleur Rouge, mais des surprises attendent certains chanceux. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de la Journée Communauté Flabébé de septembre 2025 ci-dessous.

Journée Communauté de septembre 2025 : Flabébé

Pokémon à l'affiche

Flabébé, le Pokémon Uniflore, sera la star de la Journée Communauté de septembre 2025 et apparaîtra plus souvent à l'état sauvage.
  • Flabébé Fleur Rouge : apparaîtra en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique
  • Flabébé Fleur Bleue : apparaîtra en Asie-Pacifique
  • Flabébé Fleur Jaune : apparaîtra en Amérique du Nord et du Sud
Les plus chanceux parmi vous pourront même rencontrer dans toutes les régions du monde, et parfois même en version chromatique.

journee-communaute-flabebe-septembre-2025

Attaque vedette

En faisant évoluer Flabébé en Floette entre le début de l'événement et le 21 septembre 2025, à 22 heures, vous obtiendrez un Florges qui connaît l'Attaque Chargée Douche Froide.
  • Combats de Dresseurs : 60 de puissance et diminue l'Attaque du Pokémon adverse d'un niveau
  • Arènes et Raids : 65 de puissance

Étude spéciale de la Journée Communauté

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Flabébé. En guise de récompense, vous obtiendrez surtout :
  • Trois rencontres avec des Flabébé Fleur Blanche et des Flabébé Fleur Orange dotés d'un fond spécial sur le thème de la Saison
  • Des rencontres supplémentaires avec des Flabébé Fleur Blanche et des Flabébé Fleur Orange
  • Un Passe de combat premium
  • Un Super Bonbon L

Étude ponctuelle de la Journée Communauté : Fond spécial

Les Dresseurs qui se connecteront lors de la Journée Communauté de septembre recevront une Étude ponctuelle, qui sera d'ailleurs disponible une semaine après l'événement, et qui offrira une rencontre avec un Flabébé doté d'un fond spécial sur le thème de la Saison. De plus, en accomplissant les tâches de cette Étude ponctuelle, vous aurez encore davantage de chances de rencontrer un Flabébé chromatique.

Bonus d'événement

  • Changement temporaire des conditions d'évolution : Floette pourra évoluer en Florges après avoir atteint 7 cœurs en tant que Copain.
  • Distance d'éclosion divisée par 4.
  • 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
  • Pour les Dresseurs de niveau 31 et plus, 2 fois plus de chances de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon.
  • Durée des Modules Leurre activés pendant l'événement allongée à 3 heures.
  • Durée des Encens (sauf l'Encens d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement allongée à 3 heures.
  • Une surprise vous attend si vous prenez des photos au cours de la Journée Communauté !
  • 1 Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de 3 ce jour-là (14 heures à 22 heures)
  • Coût des Échanges en Poussières Étoile réduit de 50 % (de 14 heures à 22 heures.

Étude de terrain

Une Étude de terrain sur le thème de la Journée Communauté de septembre sera disponible, et consistera à attraper des Flabébé. Vous recevrez ainsi des Poussières d'Étoile, des Super Balls, et des rencontres supplémentaires avec ce Pokémon. Si la chance vous sourit, l'Étude de terrain pourra même vous permettre de rencontrer un Flabébé doté d'un fond spécial sur le thème de la Saison. La couleur de sa fleur dépendra de votre région.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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