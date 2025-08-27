Pokémon GO : La saison Transformations fabuleuses a été présentée, les détails

Découvrez les grandes nouveautés que réserve la prochaine saison de Pokémon GO, Transformations fabuleuses, qui commencera en septembre 2025 dans cet article.
Quelques jours avant son lancement, la nouvelle saison de Pokémon GO
, Transformations fabuleuses, a été officiellement présentée. Des Pokémon supplémentaires de formes différentes débarqueront sur le jeu mobile, notamment Keldeo Aspect Décidé et de nouvelles méga-évolutions. Vous pourrez également prendre part à des défis hebdomadaires, tout en bénéficiant de bonus variés. Pour en savoir plus sur ce chapitre de l'épopée Pokémon GO, retrouvez les détails des grandes nouveautés de la saison Transformations fabuleuses
ci-dessous.
Transformations fabuleuses, la 20ème saison de Pokémon GO, se dévoile
Keldeo Forme Décidée
La prochaine saison de Pokémon GO
va permettre à Keldeo
de dévoiler sa véritable forme. En effet, après une longue épopée, vous le découvrirez l'Aspect Décidé du Pokémon Poulain pour la première fois sur le jeu, à la fin de Transformations fabuleuses.
Notez que si vous avez déjà capturé ce Pokémon, vous obtiendrez à la place des Bonbons Keldeo pour accroître sa puissance. Une étude spéciale saisonnière sera disponible du mardi 2 septembre à 10 heures au mardi 2 décembre à 9 heures 59.
Méga-Évolutions
Les formes méga-évoluées de Sharpedo, Camérupt et Métalosse
arrivent sur le jeu, et vous pourrez les défier lors de Journées de Méga-Raids pendant toute la saison.
Évolutions supplémentaires
- Pomdramour, Pomdorochi et d'autres nouvelles évolutions fabuleuses feront leur arrivée sur Pokémon GO tout au long de la saison.
Des combats épiques
De nouveaux Pokémon Dynamax et Gigamax
arrivent dans Pokémon GO avec la saison Transformations fabuleuses :
- Miasmax Gigamax
- Duralugon Dynamax
- D'autres dont l'identité n'a pas été dévoilée à ce jour
Qui plus est, Groudon Obscur
fera son entrée dans les Raids Obscurs.
Temps forts de la Saison
Journées Communauté
Voici les dates des Journées Communauté de la saison
:
- 14 septembre
- 12 octobre
- 30 novembre
Passe GO
Le Passe GO, une fonctionnalité gratuite et temporaire de suivi de progression, sera disponible pendant la Saison Transformations fabuleuses. Accomplissez les tâches de Passe pour gagner des Points GO qui vous permettront de monter de rang et d'obtenir des récompenses.
Les Dresseurs qui souhaitent accéder à de meilleures récompenses et progresser plus rapidement pourront utiliser le Passe GO deluxe, la version payante du Passe GO.
Nouveau système de niveaux et récompenses
La limite de niveau va augmenter, passant de 50 à 80. Pour en savoir plus, consultez notre article relatif à la mise à jour du 15 octobre 2025.
Défis hebdomadaires
Avec Transformations fabuleuses
, vous aurez l'opportunité de faire équipe et de gagner des récompenses avec les Défis hebdomadaires.
Cette fonctionnalité vous permettra d'unir vos forces avec au maximum 3 autres joueurs pour venir à bout d'un défi donné chaque semaine.
Rotations saisonnières
Phases d'étude
En effectuant des études de terrain, vous débloquerez des rencontres avec les Pokémon listés ci-dessous :
- Alakazam
- Galeking
- Théffroi
- Morpeko
- Fantyrm
- Frigodo
Œufs
Septembre
Octobre
- Bulbizarre
- Arcko
- Azurill
- Okéoké
Novembre
- Salamèche
- Togepi
- Poussifeu
- Korillon
- Carapuce
- Gobou
- Manzaï
- Ptiravi
Bonus de Saison
Les bonus listés dans cette section seront actifs tout au long de la saison Transformations fabuleuses.
Transformations fabuleuses
- Lors des Heures de Raids, les Dresseurs de niveau 31 ou plus recevront systématiquement un Super Bonbon L en attrapant un Boss de Raid de niveau cinq
- Les Dresseurs de niveau 31 ou plus recevront à coup sûr un Bonbon L lors d'un échange de Pokémon
- Un Bonbon supplémentaire sera octroyé lors des échanges de Pokémon
- Les PX pour toute série de visites de PokéStops de 7 jours seront augmentés
- Les PX pour toute série de Pokémon attrapés pendant 7 jours seront augmentés
- Les PX obtenus en augmentant le Niveau d'amitié seront augmentés
démarrera le 2 septembre, en même temps que l'événement Célébration de Kanto
, et Méga-Sharpedo fera son entrée
quelques jours plus tard au cours d'une Journée de Raids. La 20ème saison de Pokémon GO
entrera ainsi tout de suite dans la vif du sujet, alors ne manquez pas de bien préparer votre rentrée sur le jeu en vous organisant en prévision de ces événements.
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