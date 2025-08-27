Pokémon GO : Méga-Sharpedo intègre le jeu au cours d'une Journée de Raid en septembre, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 août 2025 à 10h26
Méga-Sharpedo va faire son entrée sur Pokémon GO en septembre 2025 au cours d'une Journée de Raids. Retrouvez le programme de l'événement dans cet article.
Pokémon GO : Méga-Sharpedo intègre le jeu au cours d'une Journée de Raid en septembre, les détails
Le dimanche 7 septembre 2024 de 14 heures à 17 heures, les joueurs de Pokémon GO pourront affronter et capturer un nouveau Pokémon méga-évolué pour bien commencer la saison Transformations fabuleuses. En effet, Méga-Sharpedo va débarquer sur le jeu mobile, et à cette occasion, il sera possible de bénéficier de divers bonus et de s'offrir un ticket en déverrouillant davantage. Pour en savoir plus sur ce que vous réserve l'événement, nous vous invitons à consulter le programme de la Journée de Raids Méga-Sharpedo ci-dessous.

Journée de Raids Méga-Sharpedo

Nouveau Pokémon méga-évolué

Méga-Sharpedo va faire son entrée sur Pokémon GO en apparaissant dans les Méga-Raids, et les plus chanceux parmi vous pourront même le rencontrer en version chromatique.

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Bonus d'événement

  • La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du dimanche 7 septembre à 2 h CEST (samedi 6 septembre à 17 h PDT) au lundi 8 septembre 2025 à 5 h CEST (dimanche 7 septembre à 20 h PDT).
  • Recevez jusqu'à 5 Passes de Raid supplémentaires gratuits, pour un total de 6, en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
  • Vous aurez plus de chances de rencontrer un Sharpedo chromatique dans les Méga-Raids.

Ticket d'événement

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un ticket qui donne droit aux bonus suivants, actifs pendant toute la durée de la Journée de Raid Méga-Sharpedo.
  • Jusqu'à 8 Passes de Raid supplémentaires gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 14 Passes de Raid).
  • Plus de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid.
  • 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid.
  • 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid.

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Sharpedo

Une Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Sharpedo sera disponible au prix de 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire offert.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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