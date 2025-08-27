Pokémon GO : Méga-Sharpedo intègre le jeu au cours d'une Journée de Raid en septembre, les détails

Méga-Sharpedo va faire son entrée sur Pokémon GO en septembre 2025 au cours d'une Journée de Raids. Retrouvez le programme de l'événement dans cet article.
Le dimanche 7 septembre 2024 de 14 heures à 17 heures
, les joueurs de Pokémon GO
pourront affronter et capturer un nouveau Pokémon méga-évolué pour bien commencer la saison Transformations fabuleuses. En effet, Méga-Sharpedo va débarquer sur le jeu mobile, et à cette occasion, il sera possible de bénéficier de divers bonus et de s'offrir un ticket en déverrouillant davantage. Pour en savoir plus sur ce que vous réserve l'événement, nous vous invitons à consulter le programme de la Journée de Raids Méga-Sharpedo
ci-dessous.
Journée de Raids Méga-Sharpedo
Nouveau Pokémon méga-évolué
Méga-Sharpedo
va faire son entrée sur Pokémon GO
en apparaissant dans les Méga-Raids, et les plus chanceux parmi vous pourront même le rencontrer en version chromatique.
Bonus d'événement
- La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du dimanche 7 septembre à 2 h CEST (samedi 6 septembre à 17 h PDT) au lundi 8 septembre 2025 à 5 h CEST (dimanche 7 septembre à 20 h PDT).
- Recevez jusqu'à 5 Passes de Raid supplémentaires gratuits, pour un total de 6, en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
- Vous aurez plus de chances de rencontrer un Sharpedo chromatique dans les Méga-Raids.
Ticket d'événement
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un ticket qui donne droit aux bonus suivants, actifs pendant toute la durée de la Journée de Raid Méga-Sharpedo.
- Jusqu'à 8 Passes de Raid supplémentaires gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 14 Passes de Raid).
- Plus de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid.
- 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid.
- 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid.
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Sharpedo
Une Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Sharpedo sera disponible au prix de 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire offert.
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