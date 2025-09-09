Pokémon GO : Deusolourdo intègre le jeu en septembre avec l'événement Totalement Normal, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 septembre 2025 à 10h29
Retrouvez ce que réserve l'événement Totalement Normal, introduisant Deusolourdo sur Pokémon GO en septembre 2025, dans cet article.
Pokémon GO : Deusolourdo intègre le jeu en septembre avec l'événement Totalement Normal, les détails
Du mardi 23 septembre à 10 heures au samedi 27 septembre 2025 à 20 heures, les joueurs de Pokémon GO pourront découvrir Deusolourdo pour la première fois sur le jeu, à travers l'événement Totalement Normal. À cette occasion, vous aurez aussi accès à des défis et des études, ainsi qu'à un nouvel objet pour votre avatar avec la Combinaison à l'effigie du nouveau venu sur le jeu. Des rencontres sauvages et des bonus sont également au programme, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement Totalement Normal ci-dessous.

Totalement Normal, les détails de l'événement

Nouveau Pokémon

Deusolourdo, le Pokémon Serpent, va faire son entrée sur Pokémon GO avec l'événement Totalement Normal. Il sera possible de le faire évoluer en Insolourdo en échange de 50 Bonbons.

event-totalement-normal-pokmon-go

Bonus d'événement

  • Bonbons ×2 pour la capture de Pokémon ;
  • PX ×2 pour l'évolution de Pokémon ;
  • Plus de chances de rencontrer un Insolourdo chromatique ;
  • Plus de chances de rencontrer un Métamorph.

Une métamorphose de Métamorph

  • Les Métamorph sauvages se transforment en différents Pokémon et continueront à se déguiser après la fin de l'événement.

Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront à l'état sauvage :
  • Fouinette
  • Insolourdo
  • Laporeille
  • Nanméouïe (pour les plus chanceux)

Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'étude ponctuelle exclusive à l'événement, octroyant surtout les butins suivants :
  • 5 000 PX
  • Œufs Chance
  • Des rencontres avec Insolourdo

Nouvel objet d'avatar

La Combinaison Deusolourdo pour votre avatar sera disponible dans la boutique du jeu pendant et après l'événement Totalement Normal.

combinaison-deusolourdo

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et les compléter vous récompensera principalement de PX et de rencontres avec les Pokémon de l'événement, comme Écrémeuh, Spinda et Insolourdo.

Défi de collection

Des Défis de collection sur le thème de l'événement et axés sur la capture seront disponibles. Les valider vous offrira des PX, un Module Leurre et des rencontres avec Insolourdo.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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