Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails
le 02 septembre 2026 à 14h25
Après la Méga-Finale 2026 de Pokémon GO, un autre rendez-vous attend tous les Dresseurs : l'événement Hordes Méga. À cette occasion, Grondogue et Dogrino vont faire leur entrée sur le jeu mobile, et pour la première fois, vous pourrez peut-être obtenir la version shiny de Flamenroule. Des raids, des bonus ou encore des rencontres sauvages vous attendent également, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de l'événement Hordes Méga ci-dessous.
Que réserve l'événement Hordes Méga de Pokémon GO ?
Du mardi 8 septembre à 10 heures au lundi 14 septembre 2026 à 20 heures, vous êtes convié à participer à l'événement Hordes Méga sur Pokémon GO. Il marquera les débuts de Grondogue, le Pokémon Jeunot, et de son évolution Dogrino, le Pokémon Parrain. Vous aurez besoin de 50 Bonbons pour effectuer l'évolution, et Grondogue pourra être obtenu dans les Œufs, avec tâches d'étude de terrain ou par l'intermédiaire du Passe GO.
Pokémon vedettes
Pour la toute première fois sur le jeu mobile, vous pourrez rencontrer la version chromatique de Flamenroule, du moins, si la chance est avec vous. Il sera disponible à l'état sauvage, avec les tâches de Passe GO, dans les étude de terrain ou dans les Œufs. Qui plus est, vous aurez pus de chances de rencontrer :
- Roucool chromatique → du 8 septembre à 10 heures au 11 septembre à la même heure
- Carvanha chromatique → du 11 septembre à 10 heures au 14 septembre à 20 heures
Nouveau Méga-Niveau : le Super Niveau Max
À compter de l'évènement Hordes Méga, vous pourrez faire monter le Méga-Niveau de Méga-Dardargnan et Méga-Démolosse jusqu'au Super Niveau Max.
Les Pokémon éligibles à cela ont la particularité de pouvoir apprendre une Attaque Chargée supplémentaire lorsqu'ils sont méga-évolués. Notez toutefois qu'il sera indispensable d'atteindre le 3ème Méga-Niveau pour passer au Super Niveau Max, et que de la Méga-Énergie sera nécessaire.
|Méga-Évolution de Dardargnan
|Méga-Évolution de Démolosse
|Dard Mortel+
|Vibrobscur+
|
|
Méga-Raids
- Du 8 au 15 septembre → Méga-Dardargnan
- Du 11 au 15 septembre → Méga-Démolosse
Bonus d'évènement
Bonus d'Échelon 1 du Passe GO, à partir du rang 1
- Possibilité d'obtenir de la Méga-Énergie en attrapant Aspicot, Roucool, Malosse, Carvanha ou leurs Évolutions
Bonus d'Échelon 2 du Passe GP, à partir du rang 15
- Poussières Étoiles d'éclosion ×2
- Passe GO deluxe : distance d'éclosion divisée par 2 pour les Œufs placés dans un Incubateur au cours de cet évènement
Heures du Pokémon vedette
- 10 septembre, de 18 heures à 19 heures : Aspicot, Coconfort, Dardargnan
- 13 septembre, de 18 heures à 19 heures : Malosse, Démolosse
Rencontres sauvages
Des Aspicot et Flamenroule sauvages apparaîtront plus souvent qu'à l'ordinaire durant l'événement Hordes Méga.
- Du 8 au 11 septembre → Roucool et Minisange
- Du 11 au 14 septembre → Malosse et Carvanha
Lot gratuit
Les Pokémon listés dans cette section pourront éclore des Œufs de 5 km.
Du 8 septembre à 10 heures au 11 septembre à la même heure :
- Emolga
- Passerouge
- Minisange
- Flamenroule
Du 11 septembre à 10 heures au 14 septembre à 20 heures :
- Mascaïman
- Pandespiègle
- Grondogue
- Flamenroule
Rencontres de tâches d'étude de terrain
Des tâches d'étude de terrain sur le thème de l'évènement seront disponibles, et leur complétion vous accordera des rencontres avec des Pokémon spécifiques.
Du 8 septembre à 10 heures au 11 septembre à la même heure :
- Aspicot
- Roucool
- Passerouge
- Flamenroule
Du 11 septembre à 10 heures au 14 septembre à 20 heures :
- Malosse
- Carvanha
- Goupilou
- Grondogue
- Flamenroule
Passe GO : Hordes Méga
Passe GO
- Des rencontres avec les Pokémon de l'événement
- De la Méga-Énergie pour Dardargnan et Démolosse
- Un Incubateur
- Des Super Bonbons
- Des Hyper Balls
Passe GO deluxe
- Un Maillot Grondogue
- Des rencontres supplémentaires avec les Pokémon de l'évènement
- Davantage de Méga-Énergie pour Dardargnan et Démolosse
- Des Super-Incubateurs
- Des Super Bonbons L
Rendez-vous dès le mardi 8 septembre pour prendre part aux Hordes Méga sur Pokémon GO, et enrichir un peu plus votre Pokédex.
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