Pokémon GO : Méga-Camérupt débarque sur le jeu au cours d'une Journée de Raids en septembre, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 septembre 2025 à 00h21
Découvrez ce que vous réserve la Journée de Raids mettant Méga-Camérupt sous les feux des projecteurs en septembre 2025 dans cet article.
Pokémon GO : Méga-Camérupt débarque sur le jeu au cours d'une Journée de Raids en septembre, les détails
Le dimanche 28 septembre 2025 de 14 heures à 17 heures, les joueurs de Pokémon GO sont conviés à une Journée de Raids consacrée à Méga-Camérupt, un nouveau Pokémon méga-évolué. À cette occasion, divers bonus seront actifs, et vous pourrez acheter un ticket dans l'optique d'en obtenir davantage. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de la Journée de Raids Méga-Camérupt ci-dessous.

Journée de Raids Méga-Camérupt, les détails de l'événement

Nouveau Pokémon

Méga-Camérupt fait son entrée sur Pokémon GO avec la Journée de Raids du dimanche 28 septembre. Les plus chanceux parmi vous pourront même le capturer en version chromatique.

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Bonus d'événement

  • La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du dimanche 28 septembre, à 2 h CEST (samedi 27 septembre à 17 h PDT), au lundi 29 septembre 2025, à 5 h CEST (dimanche 28 septembre à 20 h PDT).
  • Recevez jusqu'à 5 Passes de Raid supplémentaires gratuits, pour un total de 6, en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
  • Vous aurez plus de chances de rencontrer un Camérupt chromatique dans les Méga-Raids.

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Ticket d'événement

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez vous offrir un billet accordant les bonus listés ci-dessous, et actifs pendant toute la durée de la Journée de Raids Méga-Camérupt :
  • 8 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 14 Passes de Raid quotidiens)
  • Plus de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid
  • 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
  • 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Camérupt

Une Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Camérupt sera disponible au prix de 4,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire offert !

Rendez-vous sur le magasin en ligne Pokémon GO pour en profiter. Qui sait quelles autres surprises vous y attendent…

Événement Fête des PX

Afin de célébrer l'augmentation du niveau maximal qui aura lieu le 15 octobre 2025, les bonus suivants seront accordés à tous les joueurs entre le 25 août, à 22 h CEST (13 h PDT), et le 14 octobre 2025, à 23 h 59 (heure locale). Ils se cumuleront à tout bonus également actif durant cette période sur Pokémon GO.
  • PX de capture ×2 pour les Jolis, Superbes et Excellents lancers
  • 3 000 PX supplémentaires en remportant des Raids
  • 3 000 PX supplémentaires en remportant des Combats Dynamax
  • En outre, les Dresseurs ayant dépassé le niveau 5 auront accès à une fabuleuse Étude ponctuelle qui pourrait leur faire gagner plus de 7 millions de PX !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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