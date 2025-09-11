Pokémon GO : Méga-Camérupt débarque sur le jeu au cours d'une Journée de Raids en septembre, les détails

Découvrez ce que vous réserve la Journée de Raids mettant Méga-Camérupt sous les feux des projecteurs en septembre 2025 dans cet article.
Le dimanche 28 septembre 2025 de 14 heures à 17 heures
, les joueurs de Pokémon GO
sont conviés à une Journée de Raids consacrée à Méga-Camérupt, un nouveau Pokémon méga-évolué. À cette occasion, divers bonus seront actifs, et vous pourrez acheter un ticket dans l'optique d'en obtenir davantage. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de la Journée de Raids Méga-Camérupt
ci-dessous.
Journée de Raids Méga-Camérupt, les détails de l'événement
Nouveau Pokémon
Méga-Camérupt
fait son entrée sur Pokémon GO
avec la Journée de Raids
du dimanche 28 septembre. Les plus chanceux parmi vous pourront même le capturer en version chromatique.
Bonus d'événement
- La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du dimanche 28 septembre, à 2 h CEST (samedi 27 septembre à 17 h PDT), au lundi 29 septembre 2025, à 5 h CEST (dimanche 28 septembre à 20 h PDT).
- Recevez jusqu'à 5 Passes de Raid supplémentaires gratuits, pour un total de 6, en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
- Vous aurez plus de chances de rencontrer un Camérupt chromatique dans les Méga-Raids.
Ticket d'événement
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez vous offrir un billet accordant les bonus listés ci-dessous, et actifs pendant toute la durée de la Journée de Raids Méga-Camérupt
:
- 8 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 14 Passes de Raid quotidiens)
- Plus de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid
- 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
- 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Camérupt
Une Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Camérupt sera disponible au prix de 4,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire offert !
Rendez-vous sur le magasin en ligne Pokémon GO pour en profiter. Qui sait quelles autres surprises vous y attendent…
Événement Fête des PX
Afin de célébrer l'augmentation du niveau maximal
qui aura lieu le 15 octobre 2025, les bonus suivants seront accordés à tous les joueurs entre le 25 août, à 22 h CEST (13 h PDT), et le 14 octobre 2025, à 23 h 59 (heure locale). Ils se cumuleront à tout bonus également actif durant cette période sur Pokémon GO
.
- PX de capture ×2 pour les Jolis, Superbes et Excellents lancers
- 3 000 PX supplémentaires en remportant des Raids
- 3 000 PX supplémentaires en remportant des Combats Dynamax
- En outre, les Dresseurs ayant dépassé le niveau 5 auront accès à une fabuleuse Étude ponctuelle qui pourrait leur faire gagner plus de 7 millions de PX !
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