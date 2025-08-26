Pokémon GO célèbre la diffusion de nouveaux épisodes de la série La réceptionniste Pokémon avec un événement spécial, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 août 2025 à 11h13
De nouveaux épisodes de la série La réceptionniste Pokémon seront bientôt disponibles, une sortie qui sera mise à l'honneur en septembre 2025 sur Pokémon GO à travers un événement spécial.
Pokémon GO célèbre la diffusion de nouveaux épisodes de la série La réceptionniste Pokémon avec un événement spécial, les détails
L'un des premiers événements qui marquera le début de la nouvelle saison de Pokémon GO, Tales of Transformation, sera axé sur la réceptionniste Pokémon, une nouvelle employée œuvrant dans l'Hôtel Pokémon sur une île tropicale. En réalité, il s'agit de festivités célébrant les épisodes inédits de la série Netflix, et à cette occasion, vous pourrez rencontrer des adversaires spécifiques en Raid, faire de nouvelles rencontres sauvages ou encore bénéficier de divers bonus. L'événement sera organisé du mardi 9 septembre à 10 heures jusqu'au dimanche 14 septembre 2025 à 20 heures, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir ce que réserve Célébration pour La réceptionniste Pokémon ci-dessous.

Événement de Célébration pour La réceptionniste Pokémon, les détails

Nouveau Pokémon

Un nouveau Pokémon costumé, Psykokwak portant une bouée, fera son apparition à l'occasion de l'événement de Célébration pour la réceptionniste Pokémon. Les plus chanceux parmi vous pourront même le croiser en version chromatique.

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Rencontres sauvages

  • Psykokwak portant une bouée
  • Phogleur
  • Lixy (pour les plus chanceux)

Bonus d'événement

  • Bonbons de capture de Pokémon doublés.
  • Plus de chances de voir votre Copain Pokémon vous rapporter des objets.
  • Plus de chances de rencontrer un Psykokwak portant une bouée en version chromatique.
  • Possibilité que les Psykokwak portant une bouée attrapés à l'état sauvage puissent avoir un fond spécial sur le thème de l'événement.

Rencontres surprises

Vous pourriez rencontrer les personnages et les Pokémon de la série La Réceptionniste Pokémon en prenant une photo pendant l'événement.

Raids

Raids de niveau un
  • Pikachu
  • Magicarpe
  • Lixy
Raids de niveau trois
  • Arcanin
  • Dracolosse
  • Luxray

Étude de terrain

En complétant des tâches d'Étude de terrain, vous obtiendrez des rencontres avec les Pokémon de l'événement.

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle axée sur la capture et la prise de photos de Pokémon sauvages sera disponible tout au long de l'événement. En guise de récompense, vous recevrez notamment des Poussières d'Étoile ainsi que des rencontres avec les Pokémon à l'affiche.

Étude ponctuelle payante

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, accordant les butins suivants :
  • 5 000 Poussières d'Étoile
  • Une pose d'avatar sur le thème de l'événement
  • Des rencontres avec Psykokwak portant une bouée
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Nouvel objet d'avatar

La Chemise aloha de Haru La réceptionniste Pokémon pour votre avatar sera disponible gratuitement dans la boutique du jeu pendant cet événement et le restera même après la fin de celui-ci.

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Stickers

  • Vous pourrez recevoir des stickers sur le thème de l'événement en faisant tourner des PokéStops et en ouvrant des cadeaux.

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Événement de célébration

La Boîte Hyper ticket Événement de célébration sera disponible au prix de 4,99 USD (ou prix équivalent dans votre devise locale). Elle contient un ticket pour l'événement et 10 Hyper Balls.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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