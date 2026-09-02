Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

La première Journée de Super Méga-Raids de la saison Sentiers crépusculaires aura lieu le 19 septembre 2026 et mettra Méga-Étouraptor. Retrouvez les détails de l'événement dans cet article.

La saison Sentiers crépusculaires de Pokémon GO démarre en septembre 2026, et une première Journée de Super Méga-Raids sera organisée le samedi 19 de 14 heures à 17 heures. Étouraptor sera mis à l'honneur, et fera ainsi sa première apparition sur le jeu mobile. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de l'événement ci-dessous.

Journée de Super Méga-Raids Étouraptor, les détails

Nouveau Pokémon méga-évolué

Méga-Étouraptor intègre Pokémon GO via les Super Méga-Raids au cours de la Journée de Super Méga-Raids du 19 septembre 2026. Il sera possible de le capturer en version chromatique, si la chance est avec vous.

Nouveau Méga-Niveau : le Super Niveau Max

Grande première sur Pokémon GO ; il sera possible d'augmenter le Méga-Niveau de Méga-Étouraptor jusqu'au Super Niveau Max, ce qui lui permettra d'apprendre une Attaque Chargée supplémentaire. En l'occurrence, il s'agira ici de Rapace+.

Combats de Dresseurs : 70 de puissance et réduction de la Défense de l'utilisateur de trois niveaux

Combats de Raid : 150 de puissance

Bonus d'évènement

La limite de Raids à distance passera à 20 du vendredi 18 septembre à 17h au samedi 19 septembre 2026 à 20h PDT (UTC-7).

Recevez jusqu'à 6 passes de Raid supplémentaires gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.

Le Méga-Niveau 1 sera débloqué pour les Étouraptor attrapés dans les Super Méga-Raids.

Vous aurez davantage de chances de rencontrer un Étouraptor chromatique dans les Super Méga-Raids.

Étude ponctuelle

Une étude ponctuelle sera disponible au cours de cette Journée. À la clé, un passe de combat premium ainsi qu'une rencontre avec Gardevoir.

Ticket d'évènement

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un ticket qui donne droit aux bonus suivants, actifs de 14 heures à 17 heures le 19 septembre :

Jusqu'à 14 passes de Raid en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes

Davantage de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid

5 000 PX supplémentaires en participant à des Super Méga-Raids

5 000 Poussières Étoiles supplémentaires en participant à des Super Méga-Raids

Ces bonus seront actifs le samedi 19 septembre 2026 de 14h à 17h, heures locales.

Rendez-vous le 19 septembre 2026 pour combattre et ajouter Méga-Étouraptor à votre Pokédex de Pokémon GO.