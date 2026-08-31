Pokémon GO : Mewtwo Armure fait son grand retour après six ans d'absence

Mewtwo Armure pourra être capturé dans les raids de niveau 5 le samedi 5 et le dimanche 6 septembre 2026 sur Pokémon GO. Retrouvez les détails de cet événement à ne pas manquer dans cet article.

Absent depuis février 2020, le mythique Pokémon Psy Mewtwo Armure s'apprête enfin à refaire surface sur Pokémon GO. Une occasion en or pour les millions de joueurs ayant rejoint l'aventure ces dernières années et qui n'avaient jamais pu l'ajouter à leur collection.

Mewtwo Armure revient sur Pokémon GO en septembre 2026

À la surprise générale, Pokémon GO a révélé pendant les Championnats du Monde que Mewtwo Armure sera disponible dans les raids 5 étoiles pendant deux jours, le samedi 5 et le dimanche 6 septembre 2026, de 10 heures à 18 heures. Cet événement s'inscrit dans le cadre du Méga Finale 2026, qui vient clôturer une saison ayant célébré les 10 ans du jeu mobile. Il épaulera pour l'occasion Méga-Mewtwo X et Méga-Mewtwo Y, eux aussi mis à l'honneur.

Un Pokémon extrêmement puissant

Les Dresseurs du monde entier auront tout intérêt à ne pas manquer ce rendez-vous : Mewtwo Armure présente des statistiques défensives hors normes, et s'impose comme un excellent choix pour la Ligue Hyper. Toutefois, le vaincre en raid incarnera un véritable défi. Nous vous recommandons de vous grouper avec d'autres joueurs, au moins 4, pour espérer renverser ce colosse, à l'aide Pokémon de type Ténèbres, Spectre ou Insecte.

Mewtwo Armure pourra-t-il être obtenu en version chromatique ?

Seule ombre au tableau pour les Dresseurs : Scopely et The Pokémon Company ont confirmé que Mewtwo Armure ne sera pas disponible en version shiny lors de cet événement. Il faudra attendre une future occasion pour espérer mettre la main dessus.

Il n'en reste pas moins que cette fenêtre de 48 heures constitue l'un des temps forts de l'année sur Pokémon GO, alors rendez-vous le week-end du 5 septembre pour ajouter ce spécimen à votre collection.