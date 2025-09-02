Pokémon GO : Wimessir intègre le jeu en septembre grâce à l'événement Fantasmagorie Psy : Offensive, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 septembre 2025 à 10h52
Découvrez ce que vous réservera l'événement Fantasmagorie Psy : Offensive, l'événement introduisant Wimessir en septembre 2025 sur Pokémon GO.
Pokémon GO : Wimessir intègre le jeu en septembre grâce à l'événement Fantasmagorie Psy : Offensive, les détails
Du mardi 16 septembre à 10 heures au dimanche 21 septembre 2025 à 20 heures, les joueurs de Pokémon GO sont invités à participer à l'événement Fantasmagorie Psy : Offensive. Vous y découvrirez Wimessir pour la première fois sur le jeu, et pourrez combattre dans des Raids, effectuer des rencontres sauvages, et sauver des Pokémon Obscurs. Par ailleurs, une étude spéciale sera disponible, et chaque Dresseur bénéficiera de plusieurs bonus pendant toute la durée des festivités. Pour en savoir plus, retrouvez les détails de l'événement Fantasmagorie Psy : Offensive ci-dessous.

Fantasmagorie Psy : Offensive, les détails de l'événement

Nouveau Pokémon

Wimessir, le Pokémon Émotion, va débarquer sur Pokémon GO avec l'événement Fantasmagorie Psy : Offensive en septembre 2025. Les plus chanceux parmi vous pourront même le faire éclore en version chromatique.

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Bonus d'événement

  • Vous gagnerez 1 Bonbon supplémentaire en cas de Joli lancer ou mieux.
  • La distance d'éclosion sera divisée par 2 pour les Œufs placés dans un Incubateur pendant l'événement.
  • Vous aurez plus de chances d'obtenir des Bonbons L en cas de Joli lancer ou mieux (à partir du niveau 31).
  • Des Séléroc et Solaroc sauvages apparaîtront lors de l'événement, et ce, peu importe où vous vous situez.
  • La Team GO Rocket apparaîtra plus fréquemment aux PokéStops et dans les montgolfières.
  • Vous pourrez utiliser une CT Attaque Chargée pour permettre à un Pokémon Obscur d'oublier l'Attaque Chargée Frustration.
  • Les Pokémon attrapés dans les Raids Obscurs de niveaux un et trois lors de l'événement auront des statistiques d'Attaque, de Défense et de PV plus variées.

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Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront à l'état sauvage :
  • Abra
  • Séléroc
  • Solaroc
  • Terhal (pour les plus chanceux)

Œufs

Œufs de 5 km
  • Lippouti
  • Korillon
  • Psystigri
  • Wimessir

Raids

Raids de niveau trois
  • Raichu d'Alola
  • Gueriaigle de Hisui
  • Cerbyllin

Étude spéciale

Une étude spéciale sera disponible pendant l'événement Fantasmagorie Psy : Offensive, et elle consistera à sauver Boréas Forme Avatar de la Team GO Rocket. En guise de récompense, vous recevrez notamment un Super Radar Rocket. Cette étude pourra être récupérée jusqu'à la fin de la saison Transformations fabuleuses, c'est-à-dire le 2 décembre 2025.

Pokémon Ombre

Tout comme leurs chefs, Sierra, Cliff et Arlo, les Sbires de la Team GO Rocket utilisent différents Pokémon Obscurs, et il vous faudra battre ces adversaires pour sauver les Pokémon suivants :
  • Qwilfish Obscur
  • Tylton Obscur
  • Balbuto Obscur
  • Solochi Obscur

Étude ponctuelle payante

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement. Sa complétion vous octroiera surtout :
  • 2 Passes de combat premium
  • 1 Super Radar Rocket
  •  Des rencontres avec les Pokémon de l'événement, comme Tarsal, Scrutella ou Cerbyllin

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. Les terminer vous apportera des CT Attaque Immédiate, des CT Attaque Chargée, ainsi que des Éléments mystérieux.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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