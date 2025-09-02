Pokémon GO : Groudon Obscur sera l'adversaire du Week-end de Raids Obscurs de septembre 2025, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 septembre 2025 à 11h07
Découvrez ce qui vous attend en septembre 2025 sur Pokémon GO avec l'événement du Week-end de Raids Obscurs consacré à Groudon Obscur dans cet article.
Pokémon GO : Groudon Obscur sera l'adversaire du Week-end de Raids Obscurs de septembre 2025, les détails
Du samedi 20 septembre à 6 heures au dimanche 21 septembre 2025 à 22 heures, les joueurs de Pokémon GO pourront se mesurer à Groudon Obscur dans les Raids Obscurs, et peut-être même le rencontrer sous sa forme chromatique pour la première fois sur le jeu. En plus de cela, un bonus sera actif, et vous aurez l'occasion d'en obtenir davantage grâce au ticket d'événement. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du Week-end de Raids Groudon Obscur ci-dessous. 

Week-end de Raids Obscurs Groudon

Pokémon à l'affiche

Groudon Obscur apparaîtra plus fréquemment dans les Raids Obscurs, et pour la première fois sur Pokémon GO, vous pourrez le rencontrer en version chromatique (si la chance est de votre côté). 

week-end-groudon-obscur-pokemon-go

Bonus d'événement

  • Un Passe de Raid supplémentaire par jour en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 2 Passes de Raid quotidiens).

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Ticket d'événement

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez vous offrir un ticket qui vous fera bénéficier des bonus listés ci-dessous :
  • 5 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 7 Passes de Raid quotidiens)
  • 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
  • 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid
Ils seront actifs du samedi 20 septembre à 6 heures au dimanche 21 septembre 2025 à 22 heures.

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Week-end de Raids Obscurs Groudon

Une Boîte Hyper ticket Week-end de Raids Obscurs Groudon sera disponible au prix de 4,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire gratuit.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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