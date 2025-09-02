Pokémon GO : Groudon Obscur sera l'adversaire du Week-end de Raids Obscurs de septembre 2025, les détails

Découvrez ce qui vous attend en septembre 2025 sur Pokémon GO avec l'événement du Week-end de Raids Obscurs consacré à Groudon Obscur dans cet article.
Du samedi 20 septembre à 6 heures au dimanche 21 septembre 2025 à 22 heures
, les joueurs de Pokémon GO
pourront se mesurer à Groudon Obscur dans les Raids Obscurs, et peut-être même le rencontrer sous sa forme chromatique pour la première fois sur le jeu. En plus de cela, un bonus sera actif, et vous aurez l'occasion d'en obtenir davantage grâce au ticket d'événement. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du Week-end de Raids Groudon Obscur
ci-dessous.
Week-end de Raids Obscurs Groudon
Pokémon à l'affiche
Groudon Obscur
apparaîtra plus fréquemment dans les Raids Obscurs, et pour la première fois sur Pokémon GO
, vous pourrez le rencontrer en version chromatique (si la chance est de votre côté).
Bonus d'événement
- Un Passe de Raid supplémentaire par jour en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 2 Passes de Raid quotidiens).
Ticket d'événement
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez vous offrir un ticket qui vous fera bénéficier des bonus listés ci-dessous :
- 5 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 7 Passes de Raid quotidiens)
- 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
- 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid
Ils seront actifs du samedi 20 septembre à 6 heures au dimanche 21 septembre 2025 à 22 heures.
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Week-end de Raids Obscurs Groudon
Une Boîte Hyper ticket Week-end de Raids Obscurs Groudon sera disponible au prix de 4,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire gratuit.
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