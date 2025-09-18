Pokémon GO : L'événement Ligne d'horizon d'acier introduira Duralugon Dynamax, les détails

Découvrez ce que vous réserve l'événement Ligne d'horizon d'acier sur Pokémon GO, un événement organisé du 30 septembre au 7 octobre 2025.
Du mardi 30 septembre à 10 heures au mardi 7 octobre 2025 à 20 heures
, les joueurs de Pokémon GO
pourront participer à un nouvel événement introduisant Duralugon Dynamax, et proposant des défis globaux, des rencontres sauvages, des combats Dynamax ainsi que deux études inédites. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le programme de l'événement Ligne d'horizon d'acier
ci-dessous.
Ligne d'horizon d'acier, les détails de l'événement Pokémon GO
Nouveau Pokémon Dynamax
Duralugon Dynamax
fera sa première apparition sur Pokémon GO
dans les Combats Dynamax de niveau quatre au cours de l'événement Ligne d'horizon d'acier.
Les plus chanceux parmi vous pourront même le rencontrer en version chromatique.
Défis globaux
Des défis globaux
seront disponibles tout au long de l'événement Ligne d'horizon d'acier. Concrètement, vous devrez faire équipe avec tous les Dresseurs du monde pour accomplir des tâches d'étude de terrain et atteindre divers objectifs. Leur validation accordera différents bonus spéciaux.Récompenses de niveau 1
Récompense de niveau 2
- Des Bonbons supplémentaires pour chaque Pokémon attrapé à l'aide d'un Joli, Superbe ou Excellent lancer
- Pour les Dresseurs de niveau 31 et plus, davantage de chances de recevoir des Bonbons L pour chaque Pokémon attrapé à l'aide d'un Joli, Superbe ou Excellent lancer
Récompense de niveau 3
- 5 000 PX supplémentaires pour chaque victoire de Raid
- 1 Super Bonbon L garanti pour chaque victoire de Combat Dynamax en personne
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
Si vous êtes chanceux :
- Taupiqueur d'Alola
- Magnéti
- Tadmorv
- Tadmorv d'Alola
- Porygon
- Galekid
- Archéomire
- Miamiasme
- Tic
- Coupenotte
- Togedemaru
- Miaouss de Galar
- Airmure
- Mysdibule
Combats Dynamax
Combats Dynamax de niveau un
Combats Dynamax de niveau trois
Combats Dynamax de niveau quatre
- Rototaupe Dynamax
- Minisange Dynamax
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain seront disponibles durant Ligne d'horizon d'acier, et leur complétion vous accordera des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle gratuite sera disponible, octroyant surtout les butins listés ci-dessous :
- 1 Module Leurre Magnétique ;
- Des PX ;
- Des Poussières d'Étoile ;
- Des rencontres avec des Pokémon de l'événement.
Étude ponctuelle payante
Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement, et remporter les récompenses suivantes :
Les récompenses de cette Étude ponctuelle comprennent ce qui suit.
- Des Particules Max ;
- Des Poussières d'Étoile ;
- Une rencontre avec Duralugon Dynamax.
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Ligne d'horizon d'acier
Une Boîte Hyper ticket Ligne d'horizon d'acier sera disponible au prix de 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement ainsi que trois Baies Framby dorées en cadeau.
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