Pokémon GO : L'événement Ligne d'horizon d'acier introduira Duralugon Dynamax, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 septembre 2025 à 10h38
Découvrez ce que vous réserve l'événement Ligne d'horizon d'acier sur Pokémon GO, un événement organisé du 30 septembre au 7 octobre 2025.
Pokémon GO : L'événement Ligne d'horizon d'acier introduira Duralugon Dynamax, les détails
Du mardi 30 septembre à 10 heures au mardi 7 octobre 2025 à 20 heures, les joueurs de Pokémon GO pourront participer à un nouvel événement introduisant Duralugon Dynamax, et proposant des défis globaux, des rencontres sauvages, des combats Dynamax ainsi que deux études inédites. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le programme de l'événement Ligne d'horizon d'acier ci-dessous.

Ligne d'horizon d'acier, les détails de l'événement Pokémon GO

Nouveau Pokémon Dynamax

Duralugon Dynamax fera sa première apparition sur Pokémon GO dans les Combats Dynamax de niveau quatre au cours de l'événement Ligne d'horizon d'acier. Les plus chanceux parmi vous pourront même le rencontrer en version chromatique.

ligne-dhorizon-dacier-pokemon-go

Défis globaux

Des défis globaux seront disponibles tout au long de l'événement Ligne d'horizon d'acier. Concrètement, vous devrez faire équipe avec tous les Dresseurs du monde pour accomplir des tâches d'étude de terrain et atteindre divers objectifs. Leur validation accordera différents bonus spéciaux.

Récompenses de niveau 1
  • Des Bonbons supplémentaires pour chaque Pokémon attrapé à l'aide d'un Joli, Superbe ou Excellent lancer
  • Pour les Dresseurs de niveau 31 et plus, davantage de chances de recevoir des Bonbons L pour chaque Pokémon attrapé à l'aide d'un Joli, Superbe ou Excellent lancer
Récompense de niveau 2
  • 5 000 PX supplémentaires pour chaque victoire de Raid
Récompense de niveau 3
  • 1 Super Bonbon L garanti pour chaque victoire de Combat Dynamax en personne

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
  • Taupiqueur d'Alola
  • Magnéti
  • Tadmorv
  • Tadmorv d'Alola
  • Porygon
  • Galekid
  • Archéomire
  • Miamiasme
  • Tic
  • Coupenotte
  • Togedemaru
Si vous êtes chanceux :
  • Miaouss de Galar
  • Airmure
  • Mysdibule

Combats Dynamax

Combats Dynamax de niveau un
  • Rototaupe Dynamax
  • Minisange Dynamax
Combats Dynamax de niveau trois
  • Terhal Dynamax
Combats Dynamax de niveau quatre
  • Duralugon Dynamax

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain seront disponibles durant Ligne d'horizon d'acier, et leur complétion vous accordera des rencontres avec les Pokémon de l'événement.

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle gratuite sera disponible, octroyant surtout les butins listés ci-dessous :
  • 1 Module Leurre Magnétique ;
  • Des PX ;
  • Des Poussières d'Étoile ;
  • Des rencontres avec des Pokémon de l'événement.

Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement, et remporter les récompenses suivantes :

Les récompenses de cette Étude ponctuelle comprennent ce qui suit.
  • Des Particules Max ; 
  • Des Poussières d'Étoile ;
  • Une rencontre avec Duralugon Dynamax.

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Ligne d'horizon d'acier

Une Boîte Hyper ticket Ligne d'horizon d'acier sera disponible au prix de 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement ainsi que trois Baies Framby dorées en cadeau.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Qui est la vedette de la Journée Communauté d'août 2026 ?
Pokémon GO 08 juillet 2026

Pokémon GO : Qui est la vedette de la Journée Communauté d'août 2026 ?

Découvrez les détails de la Journée Communauté d'août 2026 de Pokémon GO par ici : Pokémon vedette, bonus, études et attaque vedette.
Pokémon GO : Méga-Raichu, quels sont les meilleurs Pokémon pour le battre ?
Pokémon GO 07 juillet 2026

Pokémon GO : Méga-Raichu, quels sont les meilleurs Pokémon pour le battre ?

Méga-Raichu sera à l'honneur sur Pokémon GO au cours d'un Journée de Super Méga-Raids en juillet 2026. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer.
Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Juillet 2026)
Pokémon GO 29 juin 2026

Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Juillet 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Giovanni, le Chef Suprême de la Team GO Rocket de Pokémon GO.

commentaire (0)