Pokémon GO : Le calendrier de juillet 2025 (Saison 19, Jours heureux)

Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de juillet 2025 de Pokémon GO.
La 19ème
saison de Pokémon GO
« Jours heureux » a commencé en juin 2025 et se poursuit en juillet avec notamment l'événement anniversaire célébrant les 9 ans du jeu. Plusieurs événements seront organisés, et comme d'habitude, vous retrouverez de nouveaux adversaires dans les Raids légendaires et Obscurs.
Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de juillet 2025 sur Pokémon GO
.
Événements de juillet 2025 sur Pokémon GO
Raids de juillet 2025
Raids Obscurs
Tous les week-end du mois de juillet 2025, vous pourrez affronter Registeel
dans les Raids Obscurs.
Raids Légendaires
Méga-Raids
- Cobaltium : du 30 juin au 8 juillet
- Solgaleo : du 8 au 14 juillet
- Terrakium : du 14 au 22 juillet
- Lunala : du 22 au 28 juillet
- Viridium : du 28 juillet au 4 août
Heures de Raids
- Méga-Galéking : du 30 juin au 8 juillet
- Méga-Dracaufeu X : du 8 au 14 juillet
- Méga-Tortank : du 14 au 22 juillet
- Méga-Florizarre : du 22 au 28 juillet
- Méga-Ptéra : du 28 juillet au 4 août
- 2 juillet → Cobaltium
- 9 juillet → Solgaleo
- 16 juillet → Terrakium
- 23 juillet → Lunala
- 30 juillet → Viridium
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent entre 18 heures à 19 heures.Combats Dynamax
Lundis Dynamax
- du 30 juin au 6 juillet : Caractroc
- du 7 au 13 juillet : Fantominus
- du 14 au 20 juillet : Wailmer
- du 21 au 27 juillet : Darumarond
- du 28 juillet au 3 août : Kabuto
Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
- Lundi 7 juillet → Fantominus
- Lundi 14 juillet → Wailmer
- Lundi 21 juillet → Darumarond
- Lundi 28 juillet → Kabuto
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