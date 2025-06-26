Pokémon GO : Le calendrier de juillet 2025 (Saison 19, Jours heureux)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 juin 2025 à 13h55
Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de juillet 2025 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Le calendrier de juillet 2025 (Saison 19, Jours heureux)
La 19ème saison de Pokémon GO « Jours heureux » a commencé en juin 2025 et se poursuit en juillet avec notamment l'événement anniversaire célébrant les 9 ans du jeu. Plusieurs événements seront organisés, et comme d'habitude, vous retrouverez de nouveaux adversaires dans les Raids légendaires et Obscurs.

Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de juillet 2025 sur Pokémon GO.

Événements de juillet 2025 sur Pokémon GO

Miniature vidéo

Raids de juillet 2025

Raids Obscurs

Tous les week-end du mois de juillet 2025, vous pourrez affronter Registeel dans les Raids Obscurs.

registeel

Raids Légendaires 
  • Cobaltium : du 30 juin au 8 juillet
  • Solgaleo : du 8 au 14 juillet
  • Terrakium : du 14 au 22 juillet
  • Lunala : du 22 au 28 juillet
  • Viridium : du 28 juillet au 4 août
Méga-Raids
  • Méga-Galéking : du 30 juin au 8 juillet
  • Méga-Dracaufeu X : du 8 au 14 juillet
  • Méga-Tortank : du 14 au 22 juillet
  • Méga-Florizarre : du 22 au 28 juillet
  • Méga-Ptéra : du 28 juillet au 4 août
Heures de Raids
  • 2 juillet → Cobaltium
  • 9 juillet → Solgaleo
  • 16 juillet → Terrakium
  • 23 juillet → Lunala
  • 30 juillet → Viridium
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent entre 18 heures à 19 heures.

Combats Dynamax
  • du 30 juin au 6 juillet : Caractroc
  • du 7 au 13 juillet : Fantominus
  • du 14 au 20 juillet : Wailmer
  • du 21 au 27 juillet : Darumarond
  • du 28 juillet au 3 août : Kabuto
Lundis Dynamax

Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
  • Lundi 7 juillet → Fantominus
  • Lundi 14 juillet → Wailmer
  • Lundi 21 juillet → Darumarond
  • Lundi 28 juillet → Kabuto
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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