Pokémon GO : Évoli à l'honneur lors de la Journée Communauté de juillet 2025, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 juin 2025 à 10h27
Retrouvez le programme de la Journée Communauté de juillet 2025 de Pokémon GO, consacrée à Évoli.
Pokémon GO : Évoli à l'honneur lors de la Journée Communauté de juillet 2025, les détails
Tous les mois, au moins une Journée Communauté est organisée sur Pokémon GO, et juillet 2025 ne dérogera pas à la règle. Le samedi 5 juillet et le dimanche 6 juillet de 14 heures à 17 heures, Évoli, le Pokémon Évolutif, sera mis sous les feux des projecteurs au cours d'un événement de ce type. Afin d'en apprendre un peu plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à consulter le programme de la Journée Communauté Évoli ci-dessous.

Les classiques de la Journée Communauté de juillet : Évoli

Pokémon vedette

Évoli apparaîtra plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, et sera la vedette des deux jours de l'événement Journée Communauté de juillet 2025 sur Pokémon GO.

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Attaques vedettes

En faisant évoluer Évoli entre le début de l'événement et le samedi 12 juillet à 22 heures, vous obtiendrez un Pokémon connaissant une attaque exclusive :
  • Évoli, s'il est capturé ou s'il éclot pendant cette période, connaîtra l'Attaque Chargée Dernier Recours.
  • Aquali connaîtra l'Attaque Chargée Ébullition.
  • Voltali connaîtra l'Attaque Chargée Élecanon.
  • Pyroli connaîtra l'Attaque Chargée Surpuissance.
  • Mentali connaîtra l'Attaque Chargée Ball'Ombre.
  • Noctali connaîtra l'Attaque Chargée Psyko.
  • Phyllali connaîtra l'Attaque Immédiate Balle Graine.
  • Givrali connaîtra l'Attaque Chargée Vibraqua.
  • Nymphali connaîtra l'Attaque Chargée Choc Psy.

Étude spéciale des classiques de la Journée Communauté

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive des classiques de la Journée Communauté consacrés à Évoli. Celle-ci sera disponible du samedi 5 juillet, à 14 heures, au dimanche 6 juillet, à 17 heures. En guise de récompense, vous recevrez un Passe de combat premium, un Super Bonbon L et des rencontres supplémentaires avec Évoli et ses évolutions, dont trois avec des Évolis dotés de fonds spéciaux sur le thème de la Saison Jours heureux.

Étude ponctuelle de la Journée Communauté : Fond spécial

Une Étude ponctuelle sera disponible pendant une semaine après l'événement, et celle-ci vous octroiera une rencontre avec un Évoli doté d'un fond spécial sur le thème de la Saison Jours heureux. De plus, en accomplissant les tâches de cette Étude ponctuelle, vous aurez davantage de chances de rencontrer un Évoli chromatique.

Bonus d'événement

  • Condition temporaire d'évolution : Évoli pourra évoluer en Mentali après vous avoir suivi sur 1 km en tant que Copain.
  • Condition temporaire d'évolution : Évoli pourra évoluer en Noctali après vous avoir suivi sur 1 km en tant que Copain.
  • Condition temporaire d'évolution : Évoli pourra évoluer en Nymphali après avoir atteint 7 cœurs en tant que Copain.
  • Évoli apparaîtra plus fréquemment à l'état sauvage, et même en version chromatique (si la chance vous sourit).
  • La Distance d'éclosion sera divisée par 4.
  • Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront 3 heures.
  • L'Encens activé pendant l'événement, à l'exception de l'Encens d'aventure quotidienne, durera 3 heures.
  • Une surprise vous attendra si vous prenez des photos pendant l'événement !

Étude de terrain

Une Étude de terrain sur le thème des classiques de la Journée Communauté de juillet sera disponible et la compléter, en attrapant des Évoli, vous accordera notamment des Poussières Étoile, des Super Balls et des rencontres supplémentaires avec ce Pokémon.

Épreuves PokéStop

Ouvrez l'œil : des Épreuves apparaîtront à différents PokéStops lors des classiques de la Journée Communauté consacrés à Évoli.

Magasin en ligne Pokémon GO : Hyper boîte Journée Communauté

Une Hyper boîte Journée Communauté contenant deux Baies Nanana argentées et un ticket pour l'Étude spéciale sera disponible sur le magasin en ligne Pokémon GO pendant l'événement, pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Cette offre du magasin en ligne sera proposée à partir du 1er juillet à 19 heures.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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