Pokémon GO : Fragilady de Hisui à l'honneur de la Journée de Raids de juillet 2025, les détails

Découvrez le programme de la Journée de Raids Fragilady de Hisui, à venir en juillet 2025 sur Pokémon GO.
Un nouveau Pokémon va faire son entrée dans les Raids sur Pokémon GO
, à l'occasion d'une Journée de Raids organisée le samedi 12 juillet 2025 de 14 heures à 17 heures
. Il s'agit de Fragilady de Hisui, que les plus chanceux parmi vous pourront même capturer sous sa forme chromatique. Tous les joueurs bénéficieront de plusieurs bonus pendant l'événement, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de la Journée de Raids consacrée à Fragilady de Hisui
ci-dessous.
Journée de Raids Fragilady de Hisui de Pokémon GO
Nouveau Pokémon
Fragilady de Hisui
débarque dans les Raids de Pokémon GO
en juillet 2025. Si la chance est avec vous, vous pourriez même récupérer ce Pokémon en version chromatique.
Bonus d'événement
- La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du samedi 12 juillet à 2 h au dimanche 13 juillet 2025 à 5 h CEST (du 11 juillet à 17 h au 12 juillet à 20 h PDT).
- Recevez jusqu'à 5 Passes de Raid supplémentaires gratuits, pour un total de 6, en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
- Vous aurez plus de chances de rencontrer un Fragilady de Hisui chromatique dans les Raids.
Ticket d'événement
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un ticket qui donne droit aux bonus suivants :
- 8 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 14 Passes de Raid quotidiens)
- Plus de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid pour les Dresseur·euse·s de niveau 31 et plus
- 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
- 2 fois plus de Poussières d'Étoile en participant à des Combats de Raid Ces bonus seront actifs le samedi 12 juillet 2025, de 14 h à 17 h (heure locale).
Comme d'habitude, il sera possible d'offrir un billet avec tous les joueurs avec qui vous avez atteint au moins le niveau d'amitié Grands Amis
.
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée de Raids Fragilady de Hisui
Une Boîte Hyper ticket Journée de Raids Fragilady de Hisui sera disponible au prix de 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire gratuit.
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