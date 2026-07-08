Pokémon GO : Qui est la vedette de la Journée Communauté d'août 2026 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 juillet 2026 à 12h42
Découvrez les détails de la Journée Communauté d'août 2026 de Pokémon GO par ici : Pokémon vedette, bonus, études et attaque vedette.
Pokémon GO : Qui est la vedette de la Journée Communauté d'août 2026 ?

Tous les mois, Pokémon GO organise des Journées Communauté, des événements mettant à l'honneur un Pokémon spécifique durant quelques heures. À cette occasion, vous bénéficiez de bonus variés, obtenez une nouvelle attaque, et participez à une étude spéciale. La Journée Communauté d'août aura lieu le 16 août 2026 de 14 heures à 17 heures, et nous vous proposons de découvrir le programme ci-dessous.

Goupilou à l'honneur lors de la Journée Communauté du 16 août

La Journée Communauté d'août 2026 de Pokémon GO mettra à l'honneur Goupilou, le Pokémon Renard. De ce fait, des Goupilou sauvages apparaîtront bien plus souvent qu'à l'ordinaire, et si vous êtes chanceux, vous pourriez en rencontrer un chromatique ou doté d'un fond spécial.

journee-communaute-goupilou

Attaque vedette

En faisant évoluer Goupilou en Roublenard pendant la Journée Communauté ou jusqu'à 4 heures après, vous obtiendrez un Roublenard qui connaît l'Attaque Chargée Vent Glace.

Études de la Journée Communauté Goupilou

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez participer à l'étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Goupilou, pour recevoir les butins listés ci-dessous :

  • 3 rencontres avec des Goupilou dotés d'un fond spécial
  • Des rencontres supplémentaires avec Goupilou
  • 1 Passe de combat premium
  • 1 Super Bonbon L

Une étude de terrain sur le thème de l'événement sera également disponible. Votre mission consistera surtout à attraper des Goupilou pour récupérer des Poussières Étoile, des Hyper Balls et des rencontres supplémentaires avec ce Pokémon. 

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Bonus d'événement

De 14 heures à 17 heures

  • Vous recevrez 3 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon.
  • Vous recevrez 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
  • À partir du niveau 31, vous aurez 2 fois plus de chances de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon.
  • Les Encens (sauf celui d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement dureront 3 heures.
  • Une surprise vous attend si vous prenez des photos au cours de la Journée Communauté !

De 14 heures à 21 heures 

  • Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront 1 heure et pourraient attirer le Pokémon à l'affiche.
  • Vous pourrez procéder à 1 Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de 2 ce jour-là.
  • Les échanges coûteront 50 % de Poussières Étoile en moins.

Bonus concernant le Module Leurre

  • Entre 14 h et 21 h (heure locale), Goupilou pourra apparaître beaucoup plus souvent aux PokéStops si vous utilisez des Modules Leurre standard. Les Goupilou attirés grâce à ces Modules Leurre auront toujours des chances accrues d'être chromatiques et/ou dotés d'un fond spécial. 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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