Pokémon GO : Qui est la vedette de la Journée Communauté d'août 2026 ?

Découvrez les détails de la Journée Communauté d'août 2026 de Pokémon GO par ici : Pokémon vedette, bonus, études et attaque vedette.

Tous les mois, Pokémon GO organise des Journées Communauté, des événements mettant à l'honneur un Pokémon spécifique durant quelques heures. À cette occasion, vous bénéficiez de bonus variés, obtenez une nouvelle attaque, et participez à une étude spéciale. La Journée Communauté d'août aura lieu le 16 août 2026 de 14 heures à 17 heures, et nous vous proposons de découvrir le programme ci-dessous.

Goupilou à l'honneur lors de la Journée Communauté du 16 août

La Journée Communauté d'août 2026 de Pokémon GO mettra à l'honneur Goupilou, le Pokémon Renard. De ce fait, des Goupilou sauvages apparaîtront bien plus souvent qu'à l'ordinaire, et si vous êtes chanceux, vous pourriez en rencontrer un chromatique ou doté d'un fond spécial.

Attaque vedette

En faisant évoluer Goupilou en Roublenard pendant la Journée Communauté ou jusqu'à 4 heures après, vous obtiendrez un Roublenard qui connaît l'Attaque Chargée Vent Glace.

Études de la Journée Communauté Goupilou

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez participer à l'étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Goupilou, pour recevoir les butins listés ci-dessous :

3 rencontres avec des Goupilou dotés d'un fond spécial

Des rencontres supplémentaires avec Goupilou

1 Passe de combat premium

1 Super Bonbon L

Une étude de terrain sur le thème de l'événement sera également disponible. Votre mission consistera surtout à attraper des Goupilou pour récupérer des Poussières Étoile, des Hyper Balls et des rencontres supplémentaires avec ce Pokémon.

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Bonus d'événement