Pokémon GO : Lokhlass Gigamax sera la vedette de la Journée Combat Dynamax de juillet 2025, les détails

Retrouvez les détails de l'événement de la Journée Combat Dynamax de juillet 2025 de Pokémon GO, consacrée à Lokhlass Gigamax.
Lokhlass Gigamax sera mis sous les feux des projecteurs sur Pokémon GO
le samedi 19 juillet de 14 heures à 17 heures à l'occasion d'une Journée Combat. Tous les joueurs auront la possibilité de se mesurer à cet adversaire de taille, en profitant de bonus variés. Qui plus est, une étude ponctuelle et un ticket d'événement seront disponibles. Afin d'en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à découvrir le programme de la Journée Combat Dynamax consacrée à Lokhlass Gigamax.
Journée Combat Dynamax Lokhlass Gigamax
Pokémon vedette
Lokhlass Gigamax
sera la vedette de la Journée Combat Dynamax du 19 juillet 2025
. Les plus chanceux parmi vous pourront même le rencontrer sous sa forme chromatique.
Bonus d'événement
- Limite des Passes de Raid à distance augmentée à 20 du samedi 19 juillet à 2 heures CEST (vendredi 18 juillet, à 17 heures PDT), au dimanche 20 juillet 2025, à 5 heures CEST (samedi 19 juillet à 20 heures PDT)
- Limite de collecte des Particules Max augmentée à 1 600
- Distance à parcourir divisée par 4 pour collecter des Particules Max (de minuit à 17 heures)
- Particules Max obtenues par l'exploration multipliées par 2 (de minuit à 17 heures)
- Sources d'Énergie actualisées plus régulièrement
- 8 fois plus de Particules Max aux Sources d'Énergie
- 2 Échanges spéciaux supplémentaires par jour
Étude ponctuelle
Une étude ponctuelle gratuite
sera disponible dès le lundi 14 juillet 2025, à 6 heures. En la complétant, vous rencontrerez Quartermac Dynamax
, l'un des counters de Lokhlass Gigamax. En plus de cela, vous recevrez des Bonbons Quartermac, des Particules Max et d'autres récompenses pour renforcer votre équipe. Notez que toutes les tâches seront à terminer et les récompenses à réclamer avant le samedi 19 juillet 2025 à 17 heures.
Ticket d'événement
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement, octroyant notamment les récompenses et bonus suivants :
- 1 Maxi Champi
- 25 000 PX
- 2 fois plus de PX en récompense des Combats Dynamax
- Limite de collecte de Particules Max augmentée à 5 600
Cette Étude ponctuelle sera disponible le samedi 19 juillet 2025, de 14 heures à 17 heures, soit pendant toute la durée de la Journée Combat Lokhlass Gigamax.
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