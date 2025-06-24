Pokémon GO : Coiffeton à l'honneur au cours de la Journée Communauté de juillet 2025

Retrouvez le programme de la Journée Communauté de juillet 2025 consacrée à Coiffeton sur Pokémon GO.
Le dimanche 20 juillet 2025 de 14 heures à 17 heures
, Coiffeton sera mis sous les feux des projecteurs sur Pokémon GO
avec la Journée Communauté de juillet. Durant l'événement, vous bénéficierez de plusieurs bonus, participer à des études, et faire évoluer Coiffeton. Les chances de le capturer sous sa forme chromatique seront d'ailleurs plus élevées qu'à l'ordinaire. Pour en savoir plus, nous vous invitons de découvrir le programme de la Journée Communauté consacrée à Coiffeton en juillet 2025
ci-dessous.
Journée Communauté de juillet 2025 : Coiffeton
Pokémon vedette
Coiffeton
, le Pokémon Caneton, apparaîtra plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire pendant la Journée Communauté de juillet 2025
. Les plus chanceux parmi vous pourront même le rencontrer sous sa forme chromatique.
Attaque vedette
En faisant évoluer Coiffeton en Canarbello entre le début de l'événement et le 27 juillet 202 à 22 heures, vous obtiendrez un Palmaval qui connaît l'Attaque Chargée Hydroblast.
- Combats de Dresseurs : 80 de puissance
- Arènes et Raids : 90 de puissance
Modifications apportées à la disponibilité des capacités
À compter de l'événement, et même après, Palmaval pourra apprendre l'Attaque Chargée Danse Aquatique.
- Combats de Dresseurs : 55 de puissance et augmentation de l'Attaque du lanceur d'un niveau
- Arènes et Raids : 55 de puissance
Étude spéciale de la Journée Communauté
Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Coiffeton. Sa complétion vous accordera notamment les butins suivants :
- Trois rencontres avec Coiffeton doté d'un fond spécial sur le thème de la Saison Jours heureux
- Des rencontres supplémentaires avec Coiffeton
- Un Passe de combat premium
- Un Super Bonbon L
Comme d'habitude, il sera possible d'offrir un billet à tous les Dresseurs avec qui vous avez au moins atteint le niveau d'amitié « Grands Amis ».
Étude ponctuelle Journée Communauté : Fond spécial
Une Étude ponctuelle sera disponible pendant une semaine après l'événement. Pour la recevoir, il vous suffira de vous connecter pendant la Journée Communauté de juillet, et vous obtiendrez en guise de récompense un Coiffeton doté d'un fond spécial sur le thème de la Saison Jours heureux
. Les chances de rencontrer un Coifferont chromatique seront aussi augmentées à cette occasion.
Bonus d'événement
De 14 heures à 17 heures :
De 14 heures à 22 heures :
- Vous recevrez 3 fois plus de Poussières Étoiles de capture.
- Vous recevrez 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
- Les Dresseurs de niveau 31 et plus auront 2 fois plus de chances de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon.
- Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront 3 heures.
- Les Encens (sauf celui d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement dureront 3 heures.
- Une surprise vous attendra si vous prenez des photos au cours de la Journée Communauté !
- Vous pourrez procéder à 1 Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de 3 ce jour-là.
- Les échanges coûteront 50 % de Poussières Étoile en moins.
Étude de terrain
Une Étude de terrain sur le thème de la Journée Communauté de juillet sera disponible. En attrapant des Coiffeton, vous obtiendrez des récompenses, telles que des Poussières d'Étoile, des Super Balls et des rencontres supplémentaires avec ce Pokémon.
Magasin en ligne Pokémon GO : Hyper boîte Journée Communauté
Une Hyper boîte Journée Communauté contenant cinq Hyper Balls et un ticket pour l'Étude spéciale sera disponible sur le magasin en ligne Pokémon GO pendant l'événement, pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Cette offre du magasin en ligne sera proposée à partir du 14 juilllet, à 19 heures.
commentaire (0)