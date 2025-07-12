Pokémon GO : La musique à l'honneur pendant l'événement Concert estival en juillet, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 juillet 2025 à 11h19
Découvrez ce qui vous attend avec l'événement Concert estival, à venir sur Pokémon GO en juillet 2025.
Pokémon GO : La musique à l'honneur pendant l'événement Concert estival en juillet, les détails
Du samedi 19 au mardi 22 juillet 2025, de 17 heures à 20 heures, la musique sera reine sur Pokémon GO grâce à l'événement Concert estival. Cette fois, la musique de Junichi Masuda, le compositeur de la série de jeux vidéo Pokémon, sera mise à l'honneur, et tous les joueurs sont conviés à ce spectacle. En plus de cela, des bonus d'événement et des rencontres possibles avec un Module Leurre seront disponibles. Nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Concert estival ci-dessous, afin d'en apprendre un peu plus sur ce qui vous attend.

Concert estival, les détails de l'événement 

Découvrez la sélection musicale de Junichi Masuda

Durant la Saison Jours heureux de Pokémon GO, nous célébrerons la musique de Junichi Masuda, compositeur de la série de jeux vidéo Pokémon et directeur artistique de The Pokémon Company. Pendant toute la durée des festivités, du 19 au 22 juillet, vous pourrez entendre un arrangement unique de musiques de fond sélectionnées par Junichi Masuda lui-même, n'oubliez donc pas d'activer le son de votre téléphone.

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Bonus d'événement

  • Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront une heure.
  • Les Modules Leurre attireront des Pokémon précis tout au long de l'événement.
  • Vous aurez plus de chances de rencontrer des Pijako chromatiques aux PokéStops, si un Module Leurre est activé.

Rencontres possibles avec un Module Leurre

Les Pokémon suivants seront attirés vers les PokéStops où des Modules Leurre sont activés. Vous aurez également plus de chances de rencontrer un Pijako chromatique. 
  • Rondoudou
  • Nénupiot
  • Crikzik
  • Pijako
  • Nanméouïe
  • Sonistrelle
  • Otaquin

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

En complétant les tâches d'étude de terrain sur le thème de l'événement Concert estival, vous pourrez rencontrer Spinda, peut-être même en version chromatique. Notez cependant qu'aucun Spinda avec une tâche en forme de cœur n'apparaîtra pendant les festivités.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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