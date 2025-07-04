Pokémon GO : Nigirigon fera son entrée au cours du Festival aquatique, les détails de l'événement

Découvrez le programme de l'événement Festival aquatique, à venir sur Pokémon GO en juillet 2025, dans cet article.
Pokémon GO
va offrir un peu de fraîcheur aux joueurs en plein cœur de l'été grâce à l'événement Festival aquatique, qui se déroulera du mardi 15 juillet à 10 heures au dimanche 20 juillet à 20 heures
. Pendant ces quelques jours, vous pourrez rencontre Nigirigon
pour la première fois sur le jeu, mais aussi participer à des Raids, faire des rencontres sauvages ou compléter diverses missions. Afin d'en savoir plus sur ce que vous réserve l'événement Festival aquatique
, nous vous invitons à découvrir son programme ci-dessous.
Événement Festival aquatique de juillet 2025 sur Pokémon GO
Nouveau Pokémon
Nigirigon
, le Pokémon Mimétisme, débarquera sur Pokémon GO
à l'occasion de l'événement Festival aquatique
. Il ne revêtira pas la même forme selon la région du monde dans laquelle vous vous trouverez :
- Nigirigon Forme Courbée (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
- Nigirigon Forme Affalée (Amérique du Nord et du Sud)
- Nigirigon Forme Raide (Asie-Pacifique)
Bonus d'événement
- Les Modules Leurre Pluvieux dureront 2 heures.
- Plus de bonbons en récompense de Jolis lancers ou mieux.
- Plus de chances de rencontrer Stari et Carapagos en version chromatique.
- Les Lokhlass portant une écharpe attrapés lors des Raids auront une chance d'avoir un fond spécial sur le thème de la Saison.
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Carapuce
- Ramoloss
- Krabby
- Stari
- Magicarpe
- Marill
- Barloche
- Coquiperl
- Mustébouée
- Écayon
- Sovkipou
Vous pourrez même rencontrer les Pokémon listés ci-dessous, si vous avez de la chance :
- Lanturn
- Barpau
- Batracné
- Carapagos
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Kokiyas
- Couaneton
- Nigirigon Forme Courbée (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
- Nigirigon Forme Affalée (Amérique du Nord et du Sud)
- Nigirigon Forme Raide (Asie-Pacifique)
- Krabboss
- Léviator
- Lokhlass portant une écharpe
- Azumarill
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et les compléter vous accordera notamment de la Méga-Énergie ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement Festival aquatique
.
Étude ponctuelle payante
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, octroyant surtout :
- 1 Module Leurre Pluvieux
- Une pose d'avatar sur le thème de l'événement
- Des rencontres avec les Pokémon de l'événement, comme Léviator et Lokhlass portant une écharpe.
Nouveaux objets d'avatar
Les objets pour avatar suivants seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu durant cet événement et le resteront même après qu'il soit terminé.
- Sac à dos Nigirigon Forme Courbée
- Sac à dos Nigirigon Forme Affalée
- Sac à dos Nigirigon Forme Raide
Défis de collection
Des Défis de collection sur le thème de l'événement seront disponibles. Les terminer vous récompensera de PX, de Poussières d'Étoile et de rencontres avec les Pokémon de l'événement.
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