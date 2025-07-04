Pokémon GO : Nigirigon fera son entrée au cours du Festival aquatique, les détails de l'événement

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 juillet 2025 à 10h32
Découvrez le programme de l'événement Festival aquatique, à venir sur Pokémon GO en juillet 2025, dans cet article.
Pokémon GO : Nigirigon fera son entrée au cours du Festival aquatique, les détails de l'événement
Pokémon GO va offrir un peu de fraîcheur aux joueurs en plein cœur de l'été grâce à l'événement Festival aquatique, qui se déroulera du mardi 15 juillet à 10 heures au dimanche 20 juillet à 20 heures. Pendant ces quelques jours, vous pourrez rencontre Nigirigon pour la première fois sur le jeu, mais aussi participer à des Raids, faire des rencontres sauvages ou compléter diverses missions. Afin d'en savoir plus sur ce que vous réserve l'événement Festival aquatique, nous vous invitons à découvrir son programme ci-dessous.

Événement Festival aquatique de juillet 2025 sur Pokémon GO

Nouveau Pokémon

Nigirigon, le Pokémon Mimétisme, débarquera sur Pokémon GO à l'occasion de l'événement Festival aquatique. Il ne revêtira pas la même forme selon la région du monde dans laquelle vous vous trouverez :
  • Nigirigon Forme Courbée (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
  • Nigirigon Forme Affalée (Amérique du Nord et du Sud)
  • Nigirigon Forme Raide (Asie-Pacifique)
festival-aquatique-pokemon-go

Bonus d'événement

  • Les Modules Leurre Pluvieux dureront 2 heures.
  • Plus de bonbons en récompense de Jolis lancers ou mieux.
  • Plus de chances de rencontrer Stari et Carapagos en version chromatique.
  • Les Lokhlass portant une écharpe attrapés lors des Raids auront une chance d'avoir un fond spécial sur le thème de la Saison.

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
  • Carapuce
  • Ramoloss
  • Krabby
  • Stari
  • Magicarpe
  • Marill
  • Barloche
  • Coquiperl
  • Mustébouée
  • Écayon
  • Sovkipou
Vous pourrez même rencontrer les Pokémon listés ci-dessous, si vous avez de la chance : 
  • Lanturn
  • Barpau
  • Batracné
  • Carapagos

Raids

Raids de niveau un
  • Kokiyas
  • Couaneton
  • Nigirigon Forme Courbée (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
  • Nigirigon Forme Affalée (Amérique du Nord et du Sud)
  • Nigirigon Forme Raide (Asie-Pacifique)
Raids de niveau trois
  • Krabboss
  • Léviator
  • Lokhlass portant une écharpe
  • Azumarill

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et les compléter vous accordera notamment de la Méga-Énergie ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement Festival aquatique.

Étude ponctuelle payante

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, octroyant surtout :
  • 1 Module Leurre Pluvieux
  • Une pose d'avatar sur le thème de l'événement
  • Des rencontres avec les Pokémon de l'événement, comme Léviator et Lokhlass portant une écharpe.
pose-avatar-festival-aquatique

Nouveaux objets d'avatar

Les objets pour avatar suivants seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu durant cet événement et le resteront même après qu'il soit terminé.
  • Sac à dos Nigirigon Forme Courbée
  • Sac à dos Nigirigon Forme Affalée
  • Sac à dos Nigirigon Forme Raide
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Défis de collection

Des Défis de collection sur le thème de l'événement seront disponibles. Les terminer vous récompensera de PX, de Poussières d'Étoile et de rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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