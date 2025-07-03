Pokémon GO : Monorpale intègre le jeu au cours de l'événement Ultra Bonus : D'acier et d'écailles, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 juillet 2025 à 09h23
Découvrez ce qui vous attend avec l'événement Ultra Bonus : D'acier et d'écailles, à venir sur Pokémon GO en juillet 2025, dans cet article.
Pokémon GO : Monorpale intègre le jeu au cours de l'événement Ultra Bonus : D'acier et d'écailles, les détails
Du mardi 22 juillet 2025 à 10 heures au dimanche 27 juillet à 20 heures, tous les joueurs de Pokémon GO auront l'occasion de participer à un nouvel événement Ultra Bonus. Cette fois, Monorpale et ses évolutions feront leur entrée sur le jeu, tout comme la forme chromatique de Minisange. Des rencontres sauvages, des raids et quelques missions vous attendront, et pour en savoir plus sur ce point, nous vous invitons à découvrir le programme de l'événement Ultra Bonus : D'acier et d'écailles ci-dessous.

Ultra Bonus : D'acier et d'écailles

Nouveaux Pokémon

Les Pokémon suivants, originaires de la région de Kalos, feront leur entrée sur Pokémon GO :
  • Monorpale
  • Dimoclès
  • Exagide
Vous devrez utiliser 25 Bonbons Monorpale pour le faire évoluer en Dimoclès, puis 100 de plus pour obtenir un Exagide.

ultra-bonus-monorpale-pokemon-go

Bonus d'événement

  • PX de capture ×4
  • Poussières d'Étoile de capture ×4
  • Plus de chances de rencontrer Draby et Terhal en version chromatique
  • Plus de chances de rencontrer Zarbi U en version chromatique dans les Raids

Ligue Combat GO

  • Pendant l'événement, Monorpale apparaîtra dans les récompenses de base et premium à compter du rang 6. Il apparaîtra plus fréquemment dans les récompenses premium.
  • Après l'événement, Monorpale apparaîtra dans les récompenses de base et premium à compter du rang 16. Il apparaîtra plus fréquemment dans les récompenses premium.

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, et pour la première fois sur Pokémon GO, vous pourriez rencontrer un Minisange chromatique :
  • Magnéti
  • Minidraco
  • Galekid
  • Draby
  • Terhal
  • Grindur
  • Sonistrelle
  • Minisange
  • Coupenotte (pour les plus chanceux)
  • Mucuscule (pour les plus chanceux)

Raids

Raids de niveau un
  • Zarbi U
  • Griknot
  • Tic
  • Solochi
  • Monorpale
Raids de niveau trois
  • Airmure
  • Scalproie
  • Kravarech
  • Boumata

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. Leur complétion vous accordera notamment des PX, des Poussières d'Étoile ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
 

Défis de collection

En terminant les Défis de collection de l'événement, vous recevrez des PX, des Poussières d'Étoile et des rencontres avec les Pokémon à l'affiche de Ultra Bonus : D'acier et d'écailles.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Études ponctuelles Rayquaza de juillet 2026, les missions et récompenses
Pokémon GO 25 juillet 2026

Pokémon GO : Études ponctuelles Rayquaza de juillet 2026, les missions et récompenses

Retrouvez les détails des études ponctuelles Rayquaza de l'événement Atteindre la couche d'ozone et Écailles célestes, disponibles en juillet 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude magistrale Shaymin chromatique, les missions et récompenses
Pokémon GO 22 juillet 2026

Pokémon GO : Étude magistrale Shaymin chromatique, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude magistrale payante Étincelles de gratitude avec Shaymin chromatique, disponible en juillet 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Gorythmic Gigamax, quels sont les meilleurs Pokémon pour le vaincre ?
Pokémon GO 21 juillet 2026

Pokémon GO : Gorythmic Gigamax, quels sont les meilleurs Pokémon pour le vaincre ?

Gorythmic Gigamax fait son retour sur Pokémon GO en août 2026. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.

commentaire (0)