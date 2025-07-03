Pokémon GO : Monorpale intègre le jeu au cours de l'événement Ultra Bonus : D'acier et d'écailles, les détails

Découvrez ce qui vous attend avec l'événement Ultra Bonus : D'acier et d'écailles, à venir sur Pokémon GO en juillet 2025, dans cet article.
Du mardi 22 juillet 2025 à 10 heures au dimanche 27 juillet à 20 heures
, tous les joueurs de Pokémon GO
auront l'occasion de participer à un nouvel événement Ultra Bonus. Cette fois, Monorpale et ses évolutions feront leur entrée sur le jeu, tout comme la forme chromatique de Minisange. Des rencontres sauvages, des raids et quelques missions vous attendront, et pour en savoir plus sur ce point, nous vous invitons à découvrir le programme de l'événement Ultra Bonus : D'acier et d'écailles
ci-dessous.
Ultra Bonus : D'acier et d'écailles
Nouveaux Pokémon
Les Pokémon suivants, originaires de la région de Kalos, feront leur entrée sur Pokémon GO
:
- Monorpale
- Dimoclès
- Exagide
Vous devrez utiliser 25 Bonbons Monorpale pour le faire évoluer en Dimoclès, puis 100 de plus pour obtenir un Exagide.
Bonus d'événement
- PX de capture ×4
- Poussières d'Étoile de capture ×4
- Plus de chances de rencontrer Draby et Terhal en version chromatique
- Plus de chances de rencontrer Zarbi U en version chromatique dans les Raids
Ligue Combat GO
- Pendant l'événement, Monorpale apparaîtra dans les récompenses de base et premium à compter du rang 6. Il apparaîtra plus fréquemment dans les récompenses premium.
- Après l'événement, Monorpale apparaîtra dans les récompenses de base et premium à compter du rang 16. Il apparaîtra plus fréquemment dans les récompenses premium.
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, et pour la première fois sur Pokémon GO
, vous pourriez rencontrer un Minisange chromatique :
- Magnéti
- Minidraco
- Galekid
- Draby
- Terhal
- Grindur
- Sonistrelle
- Minisange
- Coupenotte (pour les plus chanceux)
- Mucuscule (pour les plus chanceux)
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Zarbi U
- Griknot
- Tic
- Solochi
- Monorpale
- Airmure
- Scalproie
- Kravarech
- Boumata
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. Leur complétion vous accordera notamment des PX, des Poussières d'Étoile ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Défis de collection
En terminant les Défis de collection de l'événement, vous recevrez des PX, des Poussières d'Étoile et des rencontres avec les Pokémon à l'affiche de Ultra Bonus : D'acier et d'écailles.
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