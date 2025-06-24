Pokémon GO fête ses 9 ans, les détails de l'événement anniversaire

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 juin 2025 à 09h49
Pokémon GO va célébrer son 9ème anniversaire en juillet 2025 ; retrouvez ce que réservent les festivités dans cet article.
Pokémon GO fête ses 9 ans, les détails de l'événement anniversaire
Pokémon GO a 9 ans, et pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, des festivités seront organisées du mardi 1er juillet à 10 heures au dimanche 6 juillet 2025 à 20 heures. À cette occasion, de nouveaux Pokémon costumés vont faire leur entrée sur le jeu et plusieurs études vous seront proposées, en particulier une magistrale qui garantira une rencontre avec Jirachi chromatique. Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous invitons à découvrir le programme de l'événement anniversaire des 9 ans de Pokémon GO ci-dessous.

Fête du 9ème anniversaire de Pokémon GO, les détails de l'événement 

Nouveaux Pokémon

De nouveaux Pokémon costumés feront leur apparition lors de l'événement anniversaire de Pokémon GO :
  • Herbizarre coiffé d'un chapeau de fête
  • Florizarre coiffé d'un chapeau de fête
  • Mordudor tenant une pièce du 9e anniversaire
Notez que Mordudor existera également en version chromatique, mais qu'il ne pourra pas être attiré par les Modules Leurre Dorés.

Bonus d'événement

  • Plus de chances de devenir des Amis Chanceux.
  • Plus de chances d'obtenir des Pokémon Chanceux lors des échanges.
  • Les PokéStops peuvent devenir dorés sans Module Leurre Doré.
  • Plus de chances de rencontrer un Pikachu coiffé d'un gâteau ainsi qu'un Évoli coiffé d'un chapeau de fête sous leurs formes chromatiques, lors de Raids.
  • Mordudor tenant une pièce du 9e anniversaire sera doté d'un fond spécial !
  • Augmentation plus rapide du Niveau d'amitié en ouvrant des Cadeaux, en échangeant des Pokémon ou en faisant équipe lors des Combats de Raid, d'Arène et de Dresseurs.
  • Probabilité de trouver 9 ou 99 Pièces Mordudor (voire plus !) en faisant tourner le PhotoDisque d'un PokéStop avec un Module Leurre Doré.
  • Apparition de chapeaux de fête interactifs dans la nature. Appuyez dessus pour obtenir des objets et rencontrer des Pokémon de l'événement.
  • Pour la première fois dans Pokémon GO, vous aurez peut-être la chance de rencontrer un Mordudor chromatique.
Les bonus suivants seront également disponibles certains jours de l'événement Fête du 9ème anniversaire :

Du 1er juillet, à 10 heures, au 3 juillet, à la même heure :
  • Distance d'éclosion réduite de moitié pour les Œufs placés dans un Incubateur les jours de l'événement.
Du 3 juillet, à 10 heures, au 5 juillet, à la même heure :
  • PX de capture doublés.
Du 5 juillet, à 10 heures, au 6 juillet à 20 heures :
  • Poussières Étoile de capture doublées.

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage :
  • Bulbizarre coiffé d'un chapeau de fête
  • Salamèche coiffé d'un chapeau de fête
  • Carapuce coiffé d'un chapeau de fête
Des Pokémon premiers partenaires apparaîtront durant certains jours de l'événement.

Raids

Raids de niveau un
  • Pikachu coiffé d'un gâteau
  • Évoli coiffé d'un chapeau de fête

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain seront disponibles. Les accomplir vous offrira divers objets ainsi que des rencontres avec des Pokémon de l'événement, y compris Mordudor tenant une pièce du 9ème anniversaire si vous êtes chanceux.

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle gratuite sera disponible, et accordera les butins listés ci-dessous :
  • Des PX
  • Des Poussières d'Étoile
  • Des rencontres avec des Pokémon de l'événement, y compris Herbizarre coiffé d'un chapeau de fête, Qulbutoké coiffé d'un chapeau de fête et Mordudor tenant une pièce du 9ème anniversaire

Ticket d'événement

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement et déverrouiller notamment les récompenses suivantes :
  • Un Super-Incubateur
  • Un Maxi Champi
  • Une rencontre avec Mordudor tenant une pièce du 9e anniversaire

Étude magistrale : Vœu exaucé

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder au scénario d'Étude magistrale : Vœu Exaucé. En le terminant, vous obtiendrez une rencontre avec la version chromatique de Jirachi. Par ailleurs, cette étude vous permettra de bénéficier des bonus suivants :
  • Durée des Encens doublée
  • Durée de l'Encens d'aventure quotidienne doublée
  • Durée des Œufs Chance doublée
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Nouveaux objets d'avatar

Les objets d'avatar suivants seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu pendant l'événement :
  • Bracelet GO de l'Équipe Bravoure
  • Bracelet GO de l'Équipe Sagesse
  • Bracelet GO de l'Équipe Intuition
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Stickers

Vous pourrez obtenir des stickers de l'événement en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en les achetant dans la boutique du jeu.

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Les 9 ans de Pokémon GO seront célébrés à partir du 1er juillet 2025, alors préparez-vous à profiter de ces festivités et à ajouter de nouveaux Pokémon costumés à votre collection.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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