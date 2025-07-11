Pokémon GO : Latios et Latias Dynamax feront leur entrée au cours d'un Week-end Combat, les détails

En juillet 2025, deux nouveaux Pokémon Dynamax vont être ajoutés sur Pokémon GO pendant le Week-end Combat Dynamax mettant à l'honneur Latios et Latias Dynamax.
Du samedi 26 juillet à 6 heures au dimanche 27 juillet 2025 à 21 heures
, les joueurs de Pokémon GO
pourront découvrir deux nouveaux Pokémon Dynamax au cours d'un Week-end Combat. En effet, l'événement marquera l'entrée de Latias et Latios Dynamax, ce qui allongera encore la liste des Pokémon Dynamax disponibles. Afin d'en savoir plus à ce sujet, nous vous invitons à découvrir les détails du Week-end Combat Dynamax Latios et Latias
ci-dessous.
Week-end Combat Dynamax Latias Dynamax et Latios Dynamax
Apparition de Pokémon Dynamax
Les Pokémon suivants apparaîtront pour la première fois sous leur forme Dynamax dans les Combats Dynamax de niveau cinq, et les plus chanceux parmi vous pourront même les rencontrer en version chromatique
:
- Latias Dynamax
- Latios Dynamax
Bonus d'événement
- Limite de collecte des Particules Max augmentée à 1 600
- Distance à parcourir pour recueillir des Particules Max divisée par quatre
- Sources d'Énergie actualisées plus fréquemment
- 8 fois plus de Particules Max aux Sources d'Énergie
En outre, du lundi 21 juillet, à 6 heures, au dimanche 27 juillet 2025, à 21 heures, le coût en Particules Max pour débloquer et améliorer les Capacités Dynamax sera diminué d'un quart.
Étude ponctuelle
Une étude ponctuelle gratuite
sera disponible pour l'ensemble des joueurs à partir du lundi 21 juillet 2025 à 6 heures. En la complétant, vous obtiendrez surtout une rencontre avec Fantominus Dynamax, un allié redoutable pour vos futurs combats contre Latios et Latias Dynamax. Vous recevrez également des Bonbons Fantominus, des Particules Max et d'autres récompenses pour renforcer votre équipe. Notez que toutes les tâches devront être terminées et les récompenses réclamées avant le dimanche 27 juillet 2025 à 21 heures.
Magasin en ligne Pokémon GO : Hyper boîte Week-end Combat Dynamax Éon
L'Hyper boîte Week-end Combat Dynamax Éon est disponible en exclusivité sur le magasin en ligne Pokémon GO au prix de 9,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Cette offre comprend un Maxi Champi ainsi que sept Lots de Particules Max, afin de vous préparer pour vos rencontres avec Latias Dynamax et Latios Dynamax !
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