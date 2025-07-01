Pokémon GO : Zorua de Hisui fait son entrée au cours de l'événement Ultra Bonus : Célébration de Hisui, les détails

Découvrez ce qui vous attend avec l'événement Ultra Bonus ; Célébration de Hisui, à venir sur Pokémon GO en juillet 2025, dans cet article.
Du mardi 8 juillet à 10 heures au dimanche 13 juillet 2025 à 20 heures,
les joueurs de Pokémon GO
pourront participer à un événement qui marquera les débuts de Zorua de Hisui et de son évolution sur le jeu. Vous bénéficierez de divers bonus, pourrez effectuer de nouvelles rencontres sauvages, et participer à des raids à cette occasion, et nous vous invitons à en apprendre davantage en consultant le programme de l'événement Ultra Bonus : Célébration de Hisui
ci-dessous.
Ultra Bonus : Célébration de Hisui, les détails de l'événement
Nouveaux Pokémon
Zorua de Hisui
, le Pokémon Rancœurenard, ainsi que son évolution, Zoroark de Hisui
, feront leur arrivée dans Pokémon GO. 50 Bonbons Zorua seront nécessaires pour le faire évoluer en Zoroark.
Les Anomalies spatio-temporelles refont surface
Niantic a averti les Dresseurs : il faudra ouvrir l'œil car d'étranges phénomènes pourraient apparaître dans le ciel pendant l'événement. Il s'agit des Anomalies spatio-temporelles
relient notre monde à un passé lointain, et entraînant l'apparition de nouveaux Pokémon.
Bonus d'événement
- PX de capture ×4
- Poussières Étoile de capture ×4
- Plus de chances de rencontrer Voltorbe de Hisui et Qwilfish de Hisui en version chromatique
- Plus de chances de rencontrer Zarbi U en version chromatique lors des Raids
- Un Défi de collection spécial sera disponible pendant l'événement, accomplissez-le en attrapant des Pokémon issus d'une Anomalie spatio-temporelle
Rencontres sauvages
Les Pokémon listés ci-dessous se montreront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Nosferapti
- Voltorbe de Hisui
- Magicarpe
- Qwilfish de Hisui
- Étourmi
- Cradopaud
- Chlorobule
- Zorua de Hisui
- Furaiglon
- Grelaçon
Vous pourriez même rencontrer les Pokémon suivants :
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Caninos de Hisui
- Zarbi U
- Farfuret de Hisui
- Gueriaigle de Hisui
- Séracrawl de Hisui
- Cerbyllin
- Hachécateur
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. Leur complétion vous accordera des PX, des Poussières d'Étoile ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Défis de collection
- Terminez les Défis de collection pour recevoir des PX, des Poussières Étoile et des rencontres avec Zorua de Hisui.
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