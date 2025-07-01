Pokémon GO : Zorua de Hisui fait son entrée au cours de l'événement Ultra Bonus : Célébration de Hisui, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 juillet 2025 à 10h04
Découvrez ce qui vous attend avec l'événement Ultra Bonus ; Célébration de Hisui, à venir sur Pokémon GO en juillet 2025, dans cet article.
Pokémon GO : Zorua de Hisui fait son entrée au cours de l'événement Ultra Bonus : Célébration de Hisui, les détails
Du mardi 8 juillet à 10 heures au dimanche 13 juillet 2025 à 20 heures, les joueurs de Pokémon GO pourront participer à un événement qui marquera les débuts de Zorua de Hisui et de son évolution sur le jeu. Vous bénéficierez de divers bonus, pourrez effectuer de nouvelles rencontres sauvages, et participer à des raids à cette occasion, et nous vous invitons à en apprendre davantage en consultant le programme de l'événement Ultra Bonus : Célébration de Hisui ci-dessous.

Ultra Bonus : Célébration de Hisui, les détails de l'événement

Nouveaux Pokémon

Zorua de Hisui, le Pokémon Rancœurenard, ainsi que son évolution, Zoroark de Hisui, feront leur arrivée dans Pokémon GO. 50 Bonbons Zorua seront nécessaires pour le faire évoluer en Zoroark.

ultra-bonus-celebration-hisui

Les Anomalies spatio-temporelles refont surface

Niantic a averti les Dresseurs : il faudra ouvrir l'œil car d'étranges phénomènes pourraient apparaître dans le ciel pendant l'événement. Il s'agit des Anomalies spatio-temporelles relient notre monde à un passé lointain, et entraînant l'apparition de nouveaux Pokémon.

Bonus d'événement

  • PX de capture ×4
  • Poussières Étoile de capture ×4
  • Plus de chances de rencontrer Voltorbe de Hisui et Qwilfish de Hisui en version chromatique
  • Plus de chances de rencontrer Zarbi U en version chromatique lors des Raids
  • Un Défi de collection spécial sera disponible pendant l'événement, accomplissez-le en attrapant des Pokémon issus d'une Anomalie spatio-temporelle

Rencontres sauvages

Les Pokémon listés ci-dessous se montreront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
  • Nosferapti
  • Voltorbe de Hisui
  • Magicarpe
  • Qwilfish de Hisui
  • Étourmi
  • Cradopaud
  • Chlorobule
  • Zorua de Hisui
  • Furaiglon
  • Grelaçon
Vous pourriez même rencontrer les Pokémon suivants :
  • Farfuret
  • Embrylex
  • Draby

Raids

Raids de niveau un
  • Caninos de Hisui
  • Zarbi U
  • Farfuret de Hisui
Raids de niveau trois
  • Gueriaigle de Hisui
  • Séracrawl de Hisui
  • Cerbyllin
  • Hachécateur

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. Leur complétion vous accordera des PX, des Poussières d'Étoile ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.

Défis de collection

  • Terminez les Défis de collection pour recevoir des PX, des Poussières Étoile et des rencontres avec Zorua de Hisui.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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